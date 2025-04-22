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Узнайте, как выращивать растения, которые отпугивают муравьёв из вашего сада

Садоводство » Вредители и болезни

Вы ищете естественные и экологически чистые методы контроля за вредителями в своем саду? Выращивание растений, которые отпугивают муравьев, будет отличным решением. Эти растения выделяют ароматы или вещества, которые раздражают муравьёв, помогая сохранить пространство свободным от этих нежеланных посетителей без использования химических средств. Кроме того, они не только защищают ваш сад, но и придают ему эстетический вид, а многие из них обладают дополнительными полезными свойствами.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Узнайте, как выращивать растения, которые отпугивают муравьев из вашего сада

Вы ищете естественные и экологически чистые методы контроля за вредителями в своем саду? Выращивание растений, которые отпугивают муравьев, будет отличным решением. Эти растения выделяют ароматы или вещества, которые раздражают муравьев, помогая сохранить пространство свободным от этих нежеланных посетителей без использования химических средств. Кроме того, они не только защищают ваш сад, но и придают ему эстетический вид, а многие из них обладают дополнительными полезными свойствами.

Какие растения отпугивают муравьев?

Существует множество растений, известные своими репеллентными свойствами против муравьев. Наиболее эффективными из них являются:

  • Мелисса: интенсивный аромат мелиссы сбивает с толку муравьев, затрудняя их передвижение.
  • Лаванда: приятный запах лаванды привлекает людей, но отталкивает множество вредителей, включая муравьев.
  • Розмарин: насыщенный аромат розмарина действует как естественный барьер для муравьев.
  • Цитронелла: известная своими свойствами отпугивания комаров, цитронелла также эффективна против муравьев.
  • Базилик: распространённый в кулинарии, базилик является отличным натуральным репеллентом.
  • Танакетум: менее известный, но обладающий естественными инсектицидными свойствами.

Эти растения содержат эфирные масла или летучие соединения, которые мешают химической коммуникации муравьев, заставляя их избегать определённых территорий.

Как вырастить мелиссу для отпугивания муравьев?

Мелисса легко растет и хорошо чувствует себя как в горшках, так и в открытом грунте. Чтобы обеспечить её здоровый рост:

  • Почва: выбирайте субстрат, богатый органическими веществами с хорошей дренажной способностью.
  • Местоположение: выберите место с хорошим освещением, но избегайте яркого солнечного света на протяжении всего дня.
  • Полив: поддерживайте почву влажной, но не допускайте заболачивания.
  • Уход: регулярно обрезайте растение для контроля роста и стимуляции новых побегов.

Чтобы избежать чрезмерного распространения, лучше сажать мелиссу в отдельные горшки.

Как правильно вырастить лаванду дома?

Лаванда требует особого ухода для полноценного роста:

  • Климат: предпочитает сухой и солнечный климат.
  • Почва: должна быть хорошо дренированной и слегка щелочной.
  • Свет: необходимо как минимум 6 часов солнечного света в день.
  • Полив: умеренный, избыточная влага может привести к гниению корней.
  • Обрезка: важна для поддержания формы и стимуляции цветения.

Помимо отпугивания муравьев, лаванда наполняет пространство приятным ароматом и привлекает опылителей, таких как пчёлы и бабочки.

Как использовать розмарин в качестве натурального репеллента?

Розмарин — универсальное растение с интенсивным ароматом. Для его использования в качестве репеллента:

  • Выращивание: должно проходить на солнечном месте в хорошо дренированной почве.
  • Уход: требует минимального полива, только при высыхании почвы.
  • Применение: можно раскладывать свежие ветки у дверей и окон или использовать разбавленное эфирное масло в виде спрея.

Розмарин также можно сажать рядом с другими растениями, защищая их от вредителей.

Действительно ли цитронелла помогает против муравьев?

Да, цитронелла эффективна против различных насекомых, включая муравьёв. Её эфирные масла действуют как натуральный репеллент. Для её выращивания:

  • Почва: должна быть песчаной и хорошо дренированной.
  • Климат: предпочитает теплый и влажный климат.
  • Местоположение: требуется много солнечного света — не менее 5 часов в день.
  • Расстояние: нужно оставить достаточно пространства для роста, так как у неё большие пучки.

Кроме того, вы можете извлекать её масло и использовать его в диффузорах или домашних спреях.

Помогает ли базилик отпугивать муравьёв?

Да! Запах базилика, особенно фиолетовых и коричных сортов, неприятен для муравьев. Для наилучшего эффекта:

  • Посадка: может быть выполнена в горшках или на грядках.
  • Полив: почва должна оставаться влажной, но без перезволожения.
  • Обрезка: срезание цветов помогает продлить жизненный цикл растения и усилить аромат листьев.

Можно поставить горшки с базиликом рядом с дверями и окнами, чтобы предотвратить проникновение муравьев.

Как вырастить танакет и почему он менее известен?

Танакет является растением с сильным инсектицидным действием, его культура достаточно проста. Вы можете посадить его на солнечном участке с хорошо дренированной почвой, и он станет отличным дополнением к вашему саду, отпугивая муравьев и другие насекомые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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