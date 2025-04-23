Урожай в два раза больше: 5 весенних правил клубники

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочешь крупную, ароматную и сладкую клубнику? Начни заботиться о ней ещё весной. Клубника (а точнее, садовая земляника) начинает закладывать будущий урожай задолго до появления первых цветков. Именно весной можно заложить основу для щедрого плодоношения. Главное — не опоздать и не забыть о главных пунктах ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

1. Санитарная обрезка и прополка: наводим порядок

Сначала — ревизия:

удалите сухие, подгнившие и больные листья

вырежьте старые усы и погибшие розетки

не трогайте здоровые листья — они ещё пригодятся

Весь растительный мусор сжечь — в нём могут скрываться личинки вредителей. Затем аккуратно удалите сорняки и вспушите междурядья, не задевая корни (они у клубники поверхностные). Лучше использовать тяпку или плоскорез, а не грабли.

2. Обработка от болезней и вредителей: защита начинается сейчас

Клубнику любят не только вы. С грибками и насекомыми шутки плохи, особенно весной.

Вот план:

До цветения — обработка фунгицидами: бордоская жидкость (1%), ХОМ, ОксиХОМ

Потом — биопрепараты: Фитоспорин, Алирин-Б, Трихоплант

От вредителей: Битоксибациллин, Фитоверм

От долгоносика в бутонизации — Инта-Ц-М, Таран (учтите срок ожидания 20-30 дней)

Параллельно можно внести удобрения с аминокислотами — это усилит защиту и ускорит развитие растений.

3. Подкормка: даём силы расти

На старых грядках клубника нуждается в восполнении питательных веществ

Используйте гранулы Аминосил (30-60 г/м²) или жидкий концентрат (200 мл на 10 л воды)

Для стресса (заморозки, пересадка, засуха) — смесь Аминосила и Эпина

Важно: подкормка действует не сразу, но эффект — стабильный. А обновление грядки каждые 3-4 года — просто необходимость.

4. Полив: без воды ни ягоды

Весной верхний слой почвы быстро пересыхает, особенно на солнечных грядках.

Поливайте, как только земля начинает подсыхать:

До цветения — можно методом дождевания

С началом бутонизации — только прикорневой полив

Используйте тёплую, отстоянную воду

Без влаги не будет фотосинтеза, а значит — не будет ягод.

5. Мульчирование: и красиво, и полезно

Закрепляем результат:

Укрываем грядки соломой, щепой, компостом или перепревшими опилками

Мульча сохраняет влагу, защищает от перепадов температуры, сдерживает сорняки

Дополнительно улучшает почву, поддерживает микрофлору и грибки — те же, что борются с вредителями

Для новых грядок можно использовать агротекстиль (спанбонд). Ягоды останутся чистыми, сорняки — в шоке.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная.



