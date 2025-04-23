Урожай в два раза больше: 5 весенних правил клубники

Хочешь крупную, ароматную и сладкую клубнику? Начни заботиться о ней ещё весной. Клубника (а точнее, садовая земляника) начинает закладывать будущий урожай задолго до появления первых цветков. Именно весной можно заложить основу для щедрого плодоношения. Главное — не опоздать и не забыть о главных пунктах ухода.
Сначала — ревизия:
удалите сухие, подгнившие и больные листья
вырежьте старые усы и погибшие розетки
не трогайте здоровые листья — они ещё пригодятся
Весь растительный мусор сжечь — в нём могут скрываться личинки вредителей. Затем аккуратно удалите сорняки и вспушите междурядья, не задевая корни (они у клубники поверхностные). Лучше использовать тяпку или плоскорез, а не грабли.
Клубнику любят не только вы. С грибками и насекомыми шутки плохи, особенно весной.
Вот план:
До цветения — обработка фунгицидами: бордоская жидкость (1%), ХОМ, ОксиХОМ
Потом — биопрепараты: Фитоспорин, Алирин-Б, Трихоплант
От вредителей: Битоксибациллин, Фитоверм
От долгоносика в бутонизации — Инта-Ц-М, Таран (учтите срок ожидания 20-30 дней)
Параллельно можно внести удобрения с аминокислотами — это усилит защиту и ускорит развитие растений.
На старых грядках клубника нуждается в восполнении питательных веществ
Используйте гранулы Аминосил (30-60 г/м²) или жидкий концентрат (200 мл на 10 л воды)
Для стресса (заморозки, пересадка, засуха) — смесь Аминосила и Эпина
Важно: подкормка действует не сразу, но эффект — стабильный. А обновление грядки каждые 3-4 года — просто необходимость.
Весной верхний слой почвы быстро пересыхает, особенно на солнечных грядках.
Поливайте, как только земля начинает подсыхать:
До цветения — можно методом дождевания
С началом бутонизации — только прикорневой полив
Используйте тёплую, отстоянную воду
Без влаги не будет фотосинтеза, а значит — не будет ягод.
Закрепляем результат:
Укрываем грядки соломой, щепой, компостом или перепревшими опилками
Мульча сохраняет влагу, защищает от перепадов температуры, сдерживает сорняки
Дополнительно улучшает почву, поддерживает микрофлору и грибки — те же, что борются с вредителями
Для новых грядок можно использовать агротекстиль (спанбонд). Ягоды останутся чистыми, сорняки — в шоке.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная.
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