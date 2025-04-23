Бабушкин пруд, гном и каблук с геранью — хватит это терпеть

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Садоводство

Да, это ваш участок, и вы можете украсить его как хотите. Но если хочется, чтобы красиво было не только "вам", но и вообще - есть вещи, от которых лучше отказаться. Некоторые дачные украшения — как музыкальные шкатулки с гимном 90-х: вроде мило, но хочется выключить. Рассказываем, что сегодня точно лучше не ставить на клумбу.

садоводство
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
садоводство

1. Покрышки-лебеди и крашеные колёса

Даже если они из детства, это не повод портить участок. У шин есть два свойства: токсичность и старение. Обе — не в пользу красоты. Хотите оградку для клумбы? Возьмите камни, гравий, дерево — и будет не только безопасно, но и красиво.

2. Садовые гномы, зайцы и лоси в отставке

Гномов давно не зовут на модные участки. Да, кому-то они милы, но чаще — это визуальный шум. Хотите что-то скульптурное? Берите классику или абстракцию. Пусть будет просто, но стильно.

3. Растительные динозавры

Огромные зелёные фигуры — красиво, если у вас ботанический сад и личный садовник. В остальных случаях — беспомощный куст в форме слона. Требует постоянного ухода и редко оправдывает надежды.

4. Пруд из бутылок и кирпичей

Если вода в саду — мечта, пусть она будет естественной. Имитации "в стиле дачного Тетриса" — пластиковые, кривые, с бортиками из крышек — только испортят впечатление. Лучше мини-фонтан или никакой водоём вовсе.

5. Пень с рожицей

Вместо того чтобы "улучшать" пенёк, оставьте его естественным. Особенно если стиль участка — пейзажный. Никакой краски, никаких глаз и рта — поверьте, сад вас за это поблагодарит.

6. Бутылки в роли зверей

Огромная пластиковая бутыль в виде свиньи? Возможно, детям весело. Но если вы не делаете арт-объект для фестиваля переработки, — лучше не надо. В лучшем случае — мусор, в худшем — зрительный террор.

7. Обувь с цветами

Резиновый сапог — это не горшок. В нём не дышат корни, он быстро приходит в негодность, и в целом цветам там так себе. Если и делать "кашпо из ничего", пусть это будет что-то уютное: старый чайник, велосипедная корзинка, тележка.

8. Сварные скульптуры без таланта

Если вы не скульптор, металл может сыграть с вами злую шутку. Вместо арт-объекта получится нечто между роботом и страшилой с огорода. Заказывайте у мастеров или делайте что-то попроще.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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