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Чеснок стал жёлтым, как осенний лист? Проверьте грядку до того, как будет поздно

2:05
Садоводство

Если в начале лета листья чеснока начали желтеть — это тревожный сигнал. Даже опытные дачники сразу настораживаются: причина может быть в погоде, вредителях или нехватке питания.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Виноваты перепады температур

Конец весны часто приносит резкое похолодание. Озимый чеснок, особенно молодые ростки, страдает от заморозков — их корни теряют способность усваивать питательные вещества. Внешне это проявляется в пожелтении листьев и замедлении роста.

Болезни, которые видно невооружённым глазом

Если есть подозрение на грибковое заболевание — аккуратно выкопайте одно растение. Признаки гнили или плесени на корнях подтверждают диагноз. Особенно опасен пероноспороз: он проявляется жёлтыми пятнами и серым налётом, а ржавчина оставляет оранжевые отметины на зелени. Эти болезни стремительно распространяются в сырую погоду.

Насекомые и плохая почва

Личинки луковой мухи буквально выедают корни. Чеснок перестаёт питаться и желтеет на глазах. Ещё одна частая причина — тяжёлая глинистая почва: она мешает корням дышать, что приводит к скручиванию и ослаблению растения.

Если почва кислая, чеснок не может усваивать даже доступные микроэлементы. В этом случае помогает зола или доломитовая мука, внесённые заранее.

Что делать

  • Дефицит азота восполняет сухая мочевина. Её рассыпают в междурядья и проливают водой.

  • Нехватку калия компенсирует сульфат калия. Им опрыскивают листья в пасмурную погоду.

  • Комплексное удобрение под корень (1 ст. ложка на ведро воды) помогает при общем ослаблении растения.

  • Обильный полив в жару особенно важен в фазу формирования зубков — без воды чеснок перестаёт расти.

Пожелтение — не приговор. Главное — вовремя распознать проблему и принять меры.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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