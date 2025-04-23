Проливаем грядки кипятком — соседи удивляются, но урожай всегда щедрый

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники нередко начинают сезон… с чайника. Да, именно кипятком они поливают грядки ранней весной. Зачем? Чтобы избавиться от всех невидимых врагов урожая.

Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain грядки

Почему это работает

Зимой в почве выживают вредители и грибки, которым нипочём даже морозы. Особенно в мягком климате. А вот кипяток — штука беспощадная. Он проникает в верхний слой почвы и уничтожает большую часть патогенной микрофлоры.

После такой термической атаки грядки накрывают плёнкой на пару дней. Образующийся пар прогревает землю на глубину, куда просто так не дотянуться.

Как восстановить почву после обработки

Чтобы не угробить заодно и полезные микроорганизмы, через пару дней в почву вносят ЭМ-препараты. Например, "Байкал-М" — он помогает запустить нужные процессы и вернуть земле "жизнь".

Альтернатива: медный купорос

Хорошее средство от грибков и зимующих вредителей — медный купорос. Раствор делается так:

100 г вещества растворяют в 5 литрах воды,

затем добавляют ещё воды до общего объёма в 10 литров.

Обрабатывают землю из расчёта 20 литров на 1 м². Но помните: часто так делать нельзя — медь накапливается в почве. Рекомендуется повторять такую процедуру не чаще одного раза в 5 лет.

Обработка с железным купоросом и мочевиной

Это не просто обеззараживание — это ещё и подкормка железом. Состав:

500 г мочевины

300 г железного купороса

30 г лимонной кислоты

Каждый компонент растворяют в отдельной ёмкости, потом всё смешивают и доводят до 10 литров воды. Получается мощный весенний "коктейль" против вредителей и для здоровья почвы.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



