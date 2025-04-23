Проливаем грядки кипятком — соседи удивляются, но урожай всегда щедрый

Опытные дачники нередко начинают сезон… с чайника. Да, именно кипятком они поливают грядки ранней весной. Зачем? Чтобы избавиться от всех невидимых врагов урожая.
Зимой в почве выживают вредители и грибки, которым нипочём даже морозы. Особенно в мягком климате. А вот кипяток — штука беспощадная. Он проникает в верхний слой почвы и уничтожает большую часть патогенной микрофлоры.
После такой термической атаки грядки накрывают плёнкой на пару дней. Образующийся пар прогревает землю на глубину, куда просто так не дотянуться.
Чтобы не угробить заодно и полезные микроорганизмы, через пару дней в почву вносят ЭМ-препараты. Например, "Байкал-М" — он помогает запустить нужные процессы и вернуть земле "жизнь".
Хорошее средство от грибков и зимующих вредителей — медный купорос. Раствор делается так:
100 г вещества растворяют в 5 литрах воды,
затем добавляют ещё воды до общего объёма в 10 литров.
Обрабатывают землю из расчёта 20 литров на 1 м². Но помните: часто так делать нельзя — медь накапливается в почве. Рекомендуется повторять такую процедуру не чаще одного раза в 5 лет.
Это не просто обеззараживание — это ещё и подкормка железом. Состав:
500 г мочевины
300 г железного купороса
30 г лимонной кислоты
Каждый компонент растворяют в отдельной ёмкости, потом всё смешивают и доводят до 10 литров воды. Получается мощный весенний "коктейль" против вредителей и для здоровья почвы.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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