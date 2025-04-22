Настой из крапивы и не только: что полить под виноград, чтобы ягоды были с кулак

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной можно легко упустить момент, от которого зависит будущий урожай винограда. Если не подкормить лозу сразу после схода снега, она будет слабо расти и даст мелкие ягоды.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Что вносить в первую очередь

До начала активного сокодвижения винограду нужна подпитка: он восстанавливается после зимы и готовится к цветению. Азот отвечает за рост побегов, а калий и фосфор — за цветение и иммунитет.

Классическая смесь:

суперфосфат

сульфат калия

аммиачная селитра

Пропорции: 2:1:1. Всё перемешивают и рассыпают вокруг куста. После этого землю обильно поливают — так удобрения лучше усваиваются.

Под корень и по листьям

Для кустов старше трёх лет подойдёт раствор суперфосфата, карбамида и сульфата натрия. Его вливают строго под корень, избегая попадания на листья.

Дополнительно делают внекорневую обработку. Смесь борной и лимонной кислоты с железным купоросом укрепляет лозу и защищает её от болезней.

Натуральные удобрения: от помёта до золы

Куриный помёт — дешёвый и эффективный источник фосфора и калия. Его неделю настаивают в воде, затем разводят и поливают почву. Можно и закопать сухой помёт под кустом, но не чаще раза в сезон.

Навоз используют после брожения: разводят водой, дают настояться и поливают кусты — по два ведра на каждый. Это активирует рост корней.

Зола — природный антисептик и источник калия. Раствор готовят из 1 кг золы и 3 вёдер воды. Он защищает от грибков и обогащает почву.

Ещё один секрет — зелёные удобрения

Крапива и другие травы настаиваются в воде несколько дней. Полученным настоем виноград поливают в сухую погоду — это усиливает плодоношение.

Весенняя подкормка — не формальность. Это фундамент для крепкой лозы и гроздей, которыми действительно можно гордиться.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



