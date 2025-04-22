Настой из крапивы и не только: что полить под виноград, чтобы ягоды были с кулак

Весной можно легко упустить момент, от которого зависит будущий урожай винограда. Если не подкормить лозу сразу после схода снега, она будет слабо расти и даст мелкие ягоды.
До начала активного сокодвижения винограду нужна подпитка: он восстанавливается после зимы и готовится к цветению. Азот отвечает за рост побегов, а калий и фосфор — за цветение и иммунитет.
Классическая смесь:
суперфосфат
сульфат калия
аммиачная селитра
Пропорции: 2:1:1. Всё перемешивают и рассыпают вокруг куста. После этого землю обильно поливают — так удобрения лучше усваиваются.
Для кустов старше трёх лет подойдёт раствор суперфосфата, карбамида и сульфата натрия. Его вливают строго под корень, избегая попадания на листья.
Дополнительно делают внекорневую обработку. Смесь борной и лимонной кислоты с железным купоросом укрепляет лозу и защищает её от болезней.
Куриный помёт — дешёвый и эффективный источник фосфора и калия. Его неделю настаивают в воде, затем разводят и поливают почву. Можно и закопать сухой помёт под кустом, но не чаще раза в сезон.
Навоз используют после брожения: разводят водой, дают настояться и поливают кусты — по два ведра на каждый. Это активирует рост корней.
Зола — природный антисептик и источник калия. Раствор готовят из 1 кг золы и 3 вёдер воды. Он защищает от грибков и обогащает почву.
Крапива и другие травы настаиваются в воде несколько дней. Полученным настоем виноград поливают в сухую погоду — это усиливает плодоношение.
Весенняя подкормка — не формальность. Это фундамент для крепкой лозы и гроздей, которыми действительно можно гордиться.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
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