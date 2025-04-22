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Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц

2:31
Садоводство

Голуби могут превратить тихий двор в постоянную зону шума и беспорядка. Они оставляют грязь, портят урожай, пугают других птиц и мешают отдыхать. Но вместо агрессивных ловушек и шугающих устройств можно использовать ароматы растений, которые действуют на пернатых как невидимый забор.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Вот какие растения отпугивают голубей — мягко, экологично и красиво.

Лук и чеснок — первая линия обороны

Их резкий, насыщенный аромат раздражает чувствительное обоняние голубей, заставляя их держаться подальше. При этом лук и чеснок легко впишутся в огород или клумбу — и пригодятся в кулинарии.

Совет: высаживайте их в грядках или бордюрах вдоль дорожек.

Лаванда — красиво для вас, неприятно для них

Аромат лаванды расслабляет людей, но вызывает у голубей дискомфорт. Особенно эффективна лаванда вблизи зоны отдыха, беседки или балкона.

Расположение: вдоль заборов, в клумбах или в вазонах на террасе.

Мята перечная — свежесть против пернатых

Интенсивный ментоловый запах отпугивает не только голубей, но и некоторых насекомых. А летом аромат усиливается под солнцем, повышая эффективность.

Использование: на краях участка, в контейнерах у входа или рядом с зонами отдыха.

Герань — двойной эффект: ярко и эффективно

Эфирные масла, выделяемые геранью, создают для голубей непереносимую атмосферу. При этом растение красиво цветёт и неприхотливо.

Подходит для: балконов, подоконников, оконных ящиков, клумб.

Розмарин и тимьян — ароматная защита

Эти травы хорошо растут в открытом грунте и дополнительно усиливают эффект в тёплую погоду. Ароматы особенно активны под солнцем — как раз когда птицы наиболее активны.

Идеальны для: солнечных участков и альпийских горок.

Что НЕ сажать

Избегайте ягодных кустов — черноплодной рябины, смородины, малины. Они, наоборот, привлекают голубей, особенно в сезон созревания.

Как усилить эффект

  • Высаживайте растения по периметру участка и около деревьев.

  • Подрезайте и поливайте их регулярно — это усиливает запах.

  • Сочетайте разные культуры: мята + лаванда + чеснок = максимальный барьер.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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