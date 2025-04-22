Эти деревья притягивают молнии — и ставят ваш дом под угрозу

Деревья — украшение любого загородного участка. Но не все знают, что некоторые привычные виды могут стать угрозой. Высокие стволы и особенности древесины делают их естественными "магнитами" для молний, превращая участок в зону повышенного риска. Особенно в грозовое лето.
Вот какие деревья лучше не сажать рядом с домом — и чем их заменить.
Мощный, величественный, "древо силы"… Но именно из-за своей высоты и плотной древесины дуб чаще других становится мишенью молний.
Старинные поверья, связывавшие его с гневом богов, не так уж далеки от истины.
Вывод: Не стоит сажать дуб рядом с домом или беседкой. Лучше отвести ему место на границе участка, вдали от построек.
На первый взгляд — лёгкий, ажурный, почти воздушный. Но у тополя поверхностные корни и хрупкие ветви, которые легко ломаются от ударной волны или ветра после молнии.
А его высота делает его уязвимым — особенно если он растёт в одиночку.
Вывод: Тополя часто становятся виновниками обрывов проводов и даже пожаров. Избегайте посадки в жилой зоне.
Её прямая форма и смолистая кора превращают сосну в "идеальную цель" для грозы. После удара дерево нередко раскалывается, а горящие щепки могут разлететься на десятки метров.
Вывод: Если хочется сохранить сосны, высаживайте их группами на окраине участка, вдали от построек. Это снижает риск.
Если вы не хотите рисковать:
выбирайте низкорослые деревья с широкой кроной:
яблони, груши, сливы;
подойдут декоративные кустарники: пузыреплодник, гортензия, спирея;
используйте ландшафтную группировку — чем больше равномерных по высоте растений, тем меньше одиночных "целей" для молнии.
Важно:
Даже при грамотной посадке, дополнительную защиту обеспечивают системы молниезащиты и заземления. Особенно если участок открыт и находится на возвышении.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!