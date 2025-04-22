Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года

Эти деревья притягивают молнии — и ставят ваш дом под угрозу

Садоводство

Деревья — украшение любого загородного участка. Но не все знают, что некоторые привычные виды могут стать угрозой. Высокие стволы и особенности древесины делают их естественными "магнитами" для молний, превращая участок в зону повышенного риска. Особенно в грозовое лето.

Дуб
Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дуб

Вот какие деревья лучше не сажать рядом с домом — и чем их заменить.

Дуб — лидер по молниепритяжению

Мощный, величественный, "древо силы"… Но именно из-за своей высоты и плотной древесины дуб чаще других становится мишенью молний.
Старинные поверья, связывавшие его с гневом богов, не так уж далеки от истины.

Вывод: Не стоит сажать дуб рядом с домом или беседкой. Лучше отвести ему место на границе участка, вдали от построек.

Тополь — скрытая угроза

На первый взгляд — лёгкий, ажурный, почти воздушный. Но у тополя поверхностные корни и хрупкие ветви, которые легко ломаются от ударной волны или ветра после молнии.
А его высота делает его уязвимым — особенно если он растёт в одиночку.

Вывод: Тополя часто становятся виновниками обрывов проводов и даже пожаров. Избегайте посадки в жилой зоне.

Сосна — природный громоотвод

Её прямая форма и смолистая кора превращают сосну в "идеальную цель" для грозы. После удара дерево нередко раскалывается, а горящие щепки могут разлететься на десятки метров.

Вывод: Если хочется сохранить сосны, высаживайте их группами на окраине участка, вдали от построек. Это снижает риск.

Что посадить вместо

Если вы не хотите рисковать:

  • выбирайте низкорослые деревья с широкой кроной:
    яблони, груши, сливы;

  • подойдут декоративные кустарники: пузыреплодник, гортензия, спирея;

  • используйте ландшафтную группировку — чем больше равномерных по высоте растений, тем меньше одиночных "целей" для молнии.

Важно:
Даже при грамотной посадке, дополнительную защиту обеспечивают системы молниезащиты и заземления. Особенно если участок открыт и находится на возвышении.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секрет объёмных волос: парикмахер раскрыл простой трюк, который сделает вашу укладку пышной
Красота и стиль
Секрет объёмных волос: парикмахер раскрыл простой трюк, который сделает вашу укладку пышной Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Последние материалы
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года
Где на кухне мёду не место — и почему это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.