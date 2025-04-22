Эти деревья притягивают молнии — и ставят ваш дом под угрозу

Деревья — украшение любого загородного участка. Но не все знают, что некоторые привычные виды могут стать угрозой. Высокие стволы и особенности древесины делают их естественными "магнитами" для молний, превращая участок в зону повышенного риска. Особенно в грозовое лето.

Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дуб

Вот какие деревья лучше не сажать рядом с домом — и чем их заменить.

Дуб — лидер по молниепритяжению

Мощный, величественный, "древо силы"… Но именно из-за своей высоты и плотной древесины дуб чаще других становится мишенью молний.

Старинные поверья, связывавшие его с гневом богов, не так уж далеки от истины.

Вывод: Не стоит сажать дуб рядом с домом или беседкой. Лучше отвести ему место на границе участка, вдали от построек.

Тополь — скрытая угроза

На первый взгляд — лёгкий, ажурный, почти воздушный. Но у тополя поверхностные корни и хрупкие ветви, которые легко ломаются от ударной волны или ветра после молнии.

А его высота делает его уязвимым — особенно если он растёт в одиночку.

Вывод: Тополя часто становятся виновниками обрывов проводов и даже пожаров. Избегайте посадки в жилой зоне.

Сосна — природный громоотвод

Её прямая форма и смолистая кора превращают сосну в "идеальную цель" для грозы. После удара дерево нередко раскалывается, а горящие щепки могут разлететься на десятки метров.

Вывод: Если хочется сохранить сосны, высаживайте их группами на окраине участка, вдали от построек. Это снижает риск.

Что посадить вместо

Если вы не хотите рисковать:

выбирайте низкорослые деревья с широкой кроной:

яблони, груши, сливы;

подойдут декоративные кустарники: пузыреплодник, гортензия, спирея;

используйте ландшафтную группировку — чем больше равномерных по высоте растений, тем меньше одиночных "целей" для молнии.

Важно:

Даже при грамотной посадке, дополнительную защиту обеспечивают системы молниезащиты и заземления. Особенно если участок открыт и находится на возвышении.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



