Вредители в панике, ягоды — как на картинке: всё благодаря соде

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сода давно поселилась на кухнях — но на даче она может творить настоящие чудеса. Всего несколько обработок этим доступным порошком помогут вырастить большую, сладкую и здоровую клубнику без химии и сложных схем.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Вот три простых и действительно работающих лайфхака, которые можно применять уже в этом сезоне.

1. Против серой гнили — опрыскайте кусты

Серая гниль — коварная болезнь, которая особенно активно развивается в дождливое лето. Грибок поражает ягоды и листья, оставляя после себя гниющие плоды.

Что делать:

Сода создаёт на поверхности растений щелочную плёнку, враждебную для грибка.

Раствор:

3 ст. л. соды на 5 л тёплой воды. Опрыскивать утром или вечером, дважды за сезон:

в начале цветения,

после первой волны сбора.

2. Против слизней и муравьёв — просто рассыпьте

Слизни не переносят щёлочь — это для них смертельная среда. Муравьи тоже уходят с обработанных участков, особенно если сода смешана с золой.

Как применять:

Посыпьте землю вокруг кустов, а не на листья.

Для усиления эффекта смешайте в пропорции 1:1 с древесной золой.

Этот метод не только отпугивает вредителей, но и не загрязняет почву, если соблюдать умеренность.

3. Для сладости и аромата — полив под корень

На кислых почвах клубника часто вырастает кислой и водянистой. Слабый содовый раствор поможет нейтрализовать кислотность и даст ягодам шанс накопить больше сахара.

Раствор для полива:

1 ст. л. соды на 10 л воды. Расход — 0,5 л на куст, не чаще 1 раза в месяц.

После 2-3 применений ягоды становятся плотнее, слаще и ароматнее.

Важно помнить:

Не применяйте соду в жару: корни могут пострадать.

Если листья начали желтеть или скручиваться — это сигнал прекратить обработки и обильно полить водой.

Содовые процедуры лучше чередовать с органикой: например, через неделю после опрыскивания добавьте настой крапивы или перегной.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

