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Вредитель выбегает сам: трюк с маслом против медведки

1:41
Садоводство

Если вы заметили, что рассада словно исчезает с грядок, а молодые растения увядают без причины, возможно, дело в медведке — одном из самых коварных вредителей на огороде. Она легко подрывает корни, роет ходы и может уничтожить урожай за считаные дни. Но есть простой способ борьбы, который работает без химии — с обычным подсолнечным маслом и водой.

Медведка
Фото: commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медведка

Как распознать медведку

Весной, особенно в мае и начале июня, медведки активны: спариваются, строят гнёзда и прокладывают ходы. Признаки их присутствия:

  • рыхлая земля вдоль грядок и по краям дорожек;

  • "холмики" из вспушенного грунта;

  • внезапно погибающая рассада.

Если вы нашли такую норку — действуйте немедленно.

Проверенный способ: масло + вода

Что потребуется:

  • обычное подсолнечное масло;

  • вода;

  • черпак или бутылка с узким носиком.

Что делать:

  1. Найдите ход медведки или её гнездо (пальцем можно легко расширить вход и сформировать воронку).

  2. Влейте туда 5-7 капель масла.

  3. Затем сразу залейте воду — аккуратно, чтобы жидкость проникла вглубь.

  4. Через пару минут медведка выползет наружу, пытаясь спастись: масло закупоривает её дыхальца, а вода не даёт прятаться в земле.

  5. Вредитель быстро гибнет, не успевая убежать.

Почему метод работает

Масло нарушает дыхание медведки, а вода вымывает её наружу. Это натуральный, дешёвый и эффективный способ, который можно применять на любых грядках — особенно весной, когда вредители наиболее уязвимы.

Уточнения

Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. Более 110 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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