Вредитель выбегает сам: трюк с маслом против медведки

Если вы заметили, что рассада словно исчезает с грядок, а молодые растения увядают без причины, возможно, дело в медведке — одном из самых коварных вредителей на огороде. Она легко подрывает корни, роет ходы и может уничтожить урожай за считаные дни. Но есть простой способ борьбы, который работает без химии — с обычным подсолнечным маслом и водой.
Весной, особенно в мае и начале июня, медведки активны: спариваются, строят гнёзда и прокладывают ходы. Признаки их присутствия:
рыхлая земля вдоль грядок и по краям дорожек;
"холмики" из вспушенного грунта;
внезапно погибающая рассада.
Если вы нашли такую норку — действуйте немедленно.
Что потребуется:
обычное подсолнечное масло;
вода;
черпак или бутылка с узким носиком.
Что делать:
Найдите ход медведки или её гнездо (пальцем можно легко расширить вход и сформировать воронку).
Влейте туда 5-7 капель масла.
Затем сразу залейте воду — аккуратно, чтобы жидкость проникла вглубь.
Через пару минут медведка выползет наружу, пытаясь спастись: масло закупоривает её дыхальца, а вода не даёт прятаться в земле.
Вредитель быстро гибнет, не успевая убежать.
Масло нарушает дыхание медведки, а вода вымывает её наружу. Это натуральный, дешёвый и эффективный способ, который можно применять на любых грядках — особенно весной, когда вредители наиболее уязвимы.
Медве́дки (лат. Gryllotalpidae) — семейство крупных роющих насекомых отряда прямокрылых. Встречаются повсеместно. Более 110 видов.
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