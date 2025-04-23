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Хотите крупные плоды томатов, а не ботву? Этот агроприём вам поможет

1:36
Садоводство

Вы ухаживаете за томатами, подкармливаете, поливаете — а в ответ получаете россыпь мелочи и несколько крупных плодов? Проблема может быть не в удобрениях и не в погоде, а в том, что куст "уходит в зелень", тратя силы не на плоды, а на листья и стебли.

Томаты
Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Томаты

Хорошая новость: всё это можно исправить всего одним приёмом.

Что мешает томатам плодоносить

Индетерминантные сорта томатов — высокорослые, могут тянуться ввысь до 3 и даже 8 метров. Без ограничения роста такие кусты наращивают зелёную массу, а не урожай. В итоге — 4-6 крупных помидоров, а остальное — мелочь.

Решение простое — удалите точку роста

Чтобы перенаправить силы куста с листвы на плоды, достаточно прищипнуть верхушку. Этот агроприём прекращает рост вверх, и все ресурсы растения идут в завязавшиеся помидоры.

Результат: томаты становятся больше, сочнее и выравниваются по размеру.

Когда и как прищипывать

Всё зависит от целей:

  • 4 кисти — для раннего урожая. Плоды созреют на 2-3 недели раньше.

  • 6 кистей — оптимальный баланс: и урожай крупный, и не затянут по времени.

  • 8 кистей — подойдут тем, кто хочет растянуть плодоношение на весь сезон, но помидоры будут зреть дольше и неравномерно.

Совет: делайте прищипку после формирования нужного количества цветочных кистей, оставляя 1-2 листа над верхней.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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