Хотите крупные плоды томатов, а не ботву? Этот агроприём вам поможет

Вы ухаживаете за томатами, подкармливаете, поливаете — а в ответ получаете россыпь мелочи и несколько крупных плодов? Проблема может быть не в удобрениях и не в погоде, а в том, что куст "уходит в зелень", тратя силы не на плоды, а на листья и стебли.
Хорошая новость: всё это можно исправить всего одним приёмом.
Индетерминантные сорта томатов — высокорослые, могут тянуться ввысь до 3 и даже 8 метров. Без ограничения роста такие кусты наращивают зелёную массу, а не урожай. В итоге — 4-6 крупных помидоров, а остальное — мелочь.
Чтобы перенаправить силы куста с листвы на плоды, достаточно прищипнуть верхушку. Этот агроприём прекращает рост вверх, и все ресурсы растения идут в завязавшиеся помидоры.
Результат: томаты становятся больше, сочнее и выравниваются по размеру.
Всё зависит от целей:
4 кисти — для раннего урожая. Плоды созреют на 2-3 недели раньше.
6 кистей — оптимальный баланс: и урожай крупный, и не затянут по времени.
8 кистей — подойдут тем, кто хочет растянуть плодоношение на весь сезон, но помидоры будут зреть дольше и неравномерно.
Совет: делайте прищипку после формирования нужного количества цветочных кистей, оставляя 1-2 листа над верхней.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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