Хотите крупные плоды томатов, а не ботву? Этот агроприём вам поможет

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы ухаживаете за томатами, подкармливаете, поливаете — а в ответ получаете россыпь мелочи и несколько крупных плодов? Проблема может быть не в удобрениях и не в погоде, а в том, что куст "уходит в зелень", тратя силы не на плоды, а на листья и стебли.

Фото: flickr.com by Creative Commons Attribution 2.0 Generic Томаты

Хорошая новость: всё это можно исправить всего одним приёмом.

Что мешает томатам плодоносить

Индетерминантные сорта томатов — высокорослые, могут тянуться ввысь до 3 и даже 8 метров. Без ограничения роста такие кусты наращивают зелёную массу, а не урожай. В итоге — 4-6 крупных помидоров, а остальное — мелочь.

Решение простое — удалите точку роста

Чтобы перенаправить силы куста с листвы на плоды, достаточно прищипнуть верхушку. Этот агроприём прекращает рост вверх, и все ресурсы растения идут в завязавшиеся помидоры.

Результат: томаты становятся больше, сочнее и выравниваются по размеру.

Когда и как прищипывать

Всё зависит от целей:

4 кисти — для раннего урожая. Плоды созреют на 2-3 недели раньше.

6 кистей — оптимальный баланс: и урожай крупный, и не затянут по времени.

8 кистей — подойдут тем, кто хочет растянуть плодоношение на весь сезон, но помидоры будут зреть дольше и неравномерно.

Совет: делайте прищипку после формирования нужного количества цветочных кистей, оставляя 1-2 листа над верхней.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

