Не кладите это на грядки! Запах подскажет, что вы всё испортили

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что обычная трава или компост могут заменить покупную мульчу — и даже превзойти её по эффективности? Но важно понимать, какой материал подходит для конкретных условий, а какой может навредить.

Фото: commons.wikimedia. org by Apostoloff is licensed under GNU General Public License Мульча из коры

Компост: двойная польза

Если у вас в саду бедная или тяжёлая глинистая почва — компост станет настоящей находкой. Он работает сразу по двум фронтам: питает землю и блокирует сорняки. Достаточно 2-4 сантиметров, чтобы не только сохранить влагу, но и насытить почву гумусом и полезными микроорганизмами.

Осторожно: кора

На первый взгляд, кора — идеальная мульча. Особенно вокруг деревьев, кустарников и многолетников: она медленно разлагается и улучшает структуру почвы. Но всё не так просто.

Чаще всего в продаже — кора хвойных пород, а она подкисляет почву. Это плохо сказывается на овощах и растениях, предпочитающих щелочную среду. К тому же, она не лучший выбор для огородных грядок.

Трава: доступно, но не без нюансов

Свежее сено — самый простой и бесплатный способ мульчировать грядки. Трава богата азотом, хорошо удерживает влагу и быстро разлагается. Но важно класть её тонким слоем: толстая подушка начнёт гнить и неприятно пахнуть. Чтобы избежать этого, траву можно смешивать с сухими листьями и чаще менять слой.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

