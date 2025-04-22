Абрикосы приносят счастье, а кабачки — удачу. Но только если вы знаете, куда их сунуть

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваш сад стал магнитом для любви, удачи и изобилия? Всё это возможно — с помощью обычных растений и простого декора! Главное — правильно выбрать место для каждой культуры.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоко

Астролог и мастер фэншуй Анастасия Горностаева объясняет, как с помощью посадок можно активировать благоприятные энергии в жизни семьи. Начать стоит с центра и востока огорода: именно там рекомендуют высаживать тыкву — символ крепкого здоровья. Можно даже просто поставить декоративную фигурку в её виде.

Чтобы привлечь в дом финансовое изобилие, оформите юго-восточный сектор. Здесь должны расти баклажаны, кабачки, капуста, ежевика и голубика. А ещё - отличным решением станут статуэтки лягушек: по фэншуй они тоже "приманивают" деньги.

Хотите разжечь чувства или найти свою любовь

Тогда загляните на юго-запад и восток участка. В первой зоне создайте "пару" — поставьте скульптуры уточек-мандаринок или голубей, посадите кусты малины и клубнику. Восток идеально подойдёт для яблонь — именно они, по словам эксперта, помогают одиночкам найти вторую половинку.

Для защиты от негатива высадите сирень у входа на участок. А крыжовник, персики и абрикосы на северо-западе усилят благоприятные вибрации в доме.

Тем, кто стремится к карьерному росту, стоит обратить внимание на северную зону участка. Здесь отлично впишется небольшой пруд, фонтанчик или даже фигурка черепахи — мощный символ профессионального успеха.

Создавая такую гармонию на участке, вы не только украсите пространство, но и пригласите в свою жизнь здоровье, любовь и успех, сообщает Москва 24.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

