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Килограмм малины с куста: как получить двойной урожай ягод за сезон

2:51
Садоводство

Малина — одна из самых любимых ягод на дачных участках. Однако, чтобы ежегодно собирать обильный урожай, необходимо обеспечить ей правильный уход. Вот несколько ключевых рекомендаций, которые помогут вам добиться максимальной урожайности.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Малина

1. Выбор места: солнечное и защищённое

Малина предпочитает хорошо освещённые участки. Посадка в тени может привести к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод. Однако следует избегать мест с застоем воды, чтобы предотвратить гниение корней.

2. Полив: регулярный, но умеренный

Малина нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Однако избыточная влага может привести к развитию грибковых заболеваний. Оптимально поливать кусты раз в неделю, обеспечивая глубокое увлажнение почвы.

3. Подкормка: сбалансированное питание

Для обеспечения обильного плодоношения малина требует достаточного количества питательных веществ. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, такие как аммиачная селитра. В период цветения и после сбора урожая полезно использовать фосфорно-калийные удобрения, например, монофосфат калия.

4. Обрезка: стимулирование роста и плодоношения

Правильная обрезка способствует формированию сильных побегов и увеличению урожайности. Осенью удаляют старые и повреждённые стебли, оставляя 8-10 сильных побегов на куст. Весной проводят прищипку верхушек молодых побегов для стимулирования бокового ветвления.

5. Мульчирование: сохранение влаги и защита от сорняков

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, подавляет рост сорняков и защищает корни от перегрева. В качестве мульчи можно использовать солому, скошенную траву или компост. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.

6. Соседи: правильное соседство для малины

Выбор растений, соседствующих с малиной, влияет на её рост и урожайность. Хорошими соседями являются чеснок и бархатцы, которые отпугивают вредителей. Следует избегать посадки рядом с паслёновыми культурами, такими как томаты и картофель, из-за риска распространения общих заболеваний.

7. Перенос малинника: обновление участка

Через 5-7 лет выращивания на одном месте малина может начать вырождаться. Рекомендуется перенести малинник на новое место, а на старом участке посеять сидераты, такие как горчица или люпин, для восстановления плодородия почвы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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