Килограмм малины с куста: как получить двойной урожай ягод за сезон

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — одна из самых любимых ягод на дачных участках. Однако, чтобы ежегодно собирать обильный урожай, необходимо обеспечить ей правильный уход. Вот несколько ключевых рекомендаций, которые помогут вам добиться максимальной урожайности.​

Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Малина

1. Выбор места: солнечное и защищённое

Малина предпочитает хорошо освещённые участки. Посадка в тени может привести к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод. Однако следует избегать мест с застоем воды, чтобы предотвратить гниение корней.

2. Полив: регулярный, но умеренный

Малина нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Однако избыточная влага может привести к развитию грибковых заболеваний. Оптимально поливать кусты раз в неделю, обеспечивая глубокое увлажнение почвы.​

3. Подкормка: сбалансированное питание

Для обеспечения обильного плодоношения малина требует достаточного количества питательных веществ. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, такие как аммиачная селитра. В период цветения и после сбора урожая полезно использовать фосфорно-калийные удобрения, например, монофосфат калия.​

4. Обрезка: стимулирование роста и плодоношения

Правильная обрезка способствует формированию сильных побегов и увеличению урожайности. Осенью удаляют старые и повреждённые стебли, оставляя 8-10 сильных побегов на куст. Весной проводят прищипку верхушек молодых побегов для стимулирования бокового ветвления.​

5. Мульчирование: сохранение влаги и защита от сорняков

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, подавляет рост сорняков и защищает корни от перегрева. В качестве мульчи можно использовать солому, скошенную траву или компост. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.​

6. Соседи: правильное соседство для малины

Выбор растений, соседствующих с малиной, влияет на её рост и урожайность. Хорошими соседями являются чеснок и бархатцы, которые отпугивают вредителей. Следует избегать посадки рядом с паслёновыми культурами, такими как томаты и картофель, из-за риска распространения общих заболеваний.​

7. Перенос малинника: обновление участка

Через 5-7 лет выращивания на одном месте малина может начать вырождаться. Рекомендуется перенести малинник на новое место, а на старом участке посеять сидераты, такие как горчица или люпин, для восстановления плодородия почвы.​

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

