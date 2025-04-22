Килограмм малины с куста: как получить двойной урожай ягод за сезон

Малина — одна из самых любимых ягод на дачных участках. Однако, чтобы ежегодно собирать обильный урожай, необходимо обеспечить ей правильный уход. Вот несколько ключевых рекомендаций, которые помогут вам добиться максимальной урожайности.
Малина предпочитает хорошо освещённые участки. Посадка в тени может привести к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод. Однако следует избегать мест с застоем воды, чтобы предотвратить гниение корней.
Малина нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и плодоношения. Однако избыточная влага может привести к развитию грибковых заболеваний. Оптимально поливать кусты раз в неделю, обеспечивая глубокое увлажнение почвы.
Для обеспечения обильного плодоношения малина требует достаточного количества питательных веществ. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения, такие как аммиачная селитра. В период цветения и после сбора урожая полезно использовать фосфорно-калийные удобрения, например, монофосфат калия.
Правильная обрезка способствует формированию сильных побегов и увеличению урожайности. Осенью удаляют старые и повреждённые стебли, оставляя 8-10 сильных побегов на куст. Весной проводят прищипку верхушек молодых побегов для стимулирования бокового ветвления.
Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, подавляет рост сорняков и защищает корни от перегрева. В качестве мульчи можно использовать солому, скошенную траву или компост. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.
Выбор растений, соседствующих с малиной, влияет на её рост и урожайность. Хорошими соседями являются чеснок и бархатцы, которые отпугивают вредителей. Следует избегать посадки рядом с паслёновыми культурами, такими как томаты и картофель, из-за риска распространения общих заболеваний.
Через 5-7 лет выращивания на одном месте малина может начать вырождаться. Рекомендуется перенести малинник на новое место, а на старом участке посеять сидераты, такие как горчица или люпин, для восстановления плодородия почвы.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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