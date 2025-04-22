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Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому

1:58
Садоводство

Гладиолусы — гордость любой клумбы. Высокие, элегантные, яркие — они украшают участок, если не допустить ошибок уже на этапе посадки. А их, увы, допускают чаще, чем кажется.

Луковицы гладиолусов
Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Луковицы гладиолусов

Луковицы: меньше — лучше

Не стоит выбирать слишком крупные луковицы. Это не признак силы, а сигнал, что посадочный материал старый и слабый. Ещё один тревожный знак — много ростков на одной луковице. Такой экземпляр будет тратить силы вразброс и, скорее всего, не порадует пышным цветением.

Подготовка: за пару недель

За 2–3 недели до посадки луковицы нужно осмотреть: удалить гниль, обработать антисептиком и присыпать толчёным углём. Это остановит развитие болезней и даст луковице «дышать» перед посадкой.

Место: только солнце и минимум сквозняков

Гладиолусы любят тёплую, солнечную сторону. Сажать их стоит, когда почва уже прогрелась, и риски ночных заморозков миновали. Важно выбрать место, защищённое от ветра, особенно для высокорослых сортов.

Что бросить в лунку

Непосредственно перед посадкой в лунку полезно добавить песок или влажные опилки. Это создаст мягкий дренаж и защитит корни от переувлажнения. Сами луковицы сажают на глубину, равную 2,5–3 их диаметрам, оставляя между растениями около 30 см.

Полив: не переливать

Гладиолусы не любят сырость. Полив должен быть обильным, но нечастым — примерно 2 раза в неделю. Исключение — засуха: если нет дождей, можно немного увеличить частоту, но без фанатизма.

Чтобы гладиолусы по-настоящему радовали глаз, важно начать с правильной посадки. Немного заботы в начале — и цветник заиграет всей палитрой лета.

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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