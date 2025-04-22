Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись

Муравьи — вроде и не вредители, пока не поселятся прямо в грядке. Тогда и морковь обидно, и клубника — под угрозой. Но травить химией, особенно рядом с едой, хочется в последнюю очередь. К счастью, есть простое, безопасное и очень ароматное решение.
Корица. Та самая, что в булочках с утра. Причём сработает как молотая, так и в палочках. Для дачного спасения годится любая форма — главное, чтобы была настоящая пряность.
Если муравьи завелись основательно, приготовьте коричный отвар:
одна палочка корицы,
литр воды,
5-7 минут варки,
остудить, процедить и залить в пульверизатор.
Полученным раствором нужно обработать места, где обосновались муравьи — у муравейника, в щелях, у корней. Эффект не заставит себя ждать.
Если нет времени на варку — просто посыпьте молотой корицей входы в муравейник или следы передвижения насекомых. Им не понравится запах, и они мигом покинут участок.
Муравьи часто "пасут" тлю, а значит, убрав муравьёв, вы предотвращаете появление липких вредителей заранее.
Корица — это не только аромат уютного утра, но и эффективное средство против незваных садовых гостей. Без химии, без лишних усилий — и грядки снова только для вас.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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