Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи — вроде и не вредители, пока не поселятся прямо в грядке. Тогда и морковь обидно, и клубника — под угрозой. Но травить химией, особенно рядом с едой, хочется в последнюю очередь. К счастью, есть простое, безопасное и очень ароматное решение.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ростки

Что помогает

Корица. Та самая, что в булочках с утра. Причём сработает как молотая, так и в палочках. Для дачного спасения годится любая форма — главное, чтобы была настоящая пряность.

Вариант 1 — настой для опрыскивания

Если муравьи завелись основательно, приготовьте коричный отвар:

одна палочка корицы,

литр воды,

5-7 минут варки,

остудить, процедить и залить в пульверизатор.

Полученным раствором нужно обработать места, где обосновались муравьи — у муравейника, в щелях, у корней. Эффект не заставит себя ждать.

Вариант 2 — для тех, кто спешит

Если нет времени на варку — просто посыпьте молотой корицей входы в муравейник или следы передвижения насекомых. Им не понравится запах, и они мигом покинут участок.

Бонус: без тли

Муравьи часто "пасут" тлю, а значит, убрав муравьёв, вы предотвращаете появление липких вредителей заранее.

Корица — это не только аромат уютного утра, но и эффективное средство против незваных садовых гостей. Без химии, без лишних усилий — и грядки снова только для вас.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

