Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка не простила: поведение, после которого отношения уже не спасти
Водопровод, который всё изменит: что ждёт миллионы россиян уже к 2030 году
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Праздничный сюрприз: держатели карт Visa получают уникальные привилегии в парижском Диснейленде
Петру остался памятник, а нам — эпоха: не стало Зураба Церетели
Беги, Лола, беги: 8 тревожных сигналов, что парикмахер испортит тебе стрижку
Контролёры, кипяток, сосед по плацкарту: быт советского ж/д вагона
Ирина Безрукова раскрывает секрет своего счастья после 60: вот почему она стала выбирать молодых мужчин
Бумеранг санкций: Европа сама себя загнала в ловушку из-за алюминия

Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись

1:34
Садоводство

Муравьи — вроде и не вредители, пока не поселятся прямо в грядке. Тогда и морковь обидно, и клубника — под угрозой. Но травить химией, особенно рядом с едой, хочется в последнюю очередь. К счастью, есть простое, безопасное и очень ароматное решение.

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

Что помогает

Корица. Та самая, что в булочках с утра. Причём сработает как молотая, так и в палочках. Для дачного спасения годится любая форма — главное, чтобы была настоящая пряность.

Вариант 1 — настой для опрыскивания

Если муравьи завелись основательно, приготовьте коричный отвар:

  • одна палочка корицы,

  • литр воды,

  • 5-7 минут варки,

  • остудить, процедить и залить в пульверизатор.

Полученным раствором нужно обработать места, где обосновались муравьи — у муравейника, в щелях, у корней. Эффект не заставит себя ждать.

Вариант 2 — для тех, кто спешит

Если нет времени на варку — просто посыпьте молотой корицей входы в муравейник или следы передвижения насекомых. Им не понравится запах, и они мигом покинут участок.

Бонус: без тли

Муравьи часто "пасут" тлю, а значит, убрав муравьёв, вы предотвращаете появление липких вредителей заранее.

Корица — это не только аромат уютного утра, но и эффективное средство против незваных садовых гостей. Без химии, без лишних усилий — и грядки снова только для вас.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Еда и рецепты
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер Новые реалии для укроПВО. По Одессе могли отработать новые реактивные БПЛА Герань-3 Дмитрий Плотников
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Последние материалы
Бумеранг санкций: Европа сама себя загнала в ловушку из-за алюминия
Прокачай ноги — и удивись, как выросли спина и пресс
Александруполис говорит по-турецки: в Греции нашёлся город, где турецкие туристы чувствуют себя как дома
УАЗ Патриот стал видеть в темноте: обновление, которое не стоит ни рубля
Специя, которая вызывает зависимость: скрытая угроза в вашей тарелке
Слишком сложный для своей эпохи: что скрывает находка со дна Эгейского моря
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Кот в депрессии, пёс с тревожностью: чем на самом деле занимаются зоопсихологи
Почему новосёлы в Новосибирске рискуют остаться без инфраструктуры
Новые реалии для укроПВО. По Одессе могли отработать новые реактивные БПЛА Герань-3
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.