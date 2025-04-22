Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка

Ароматный, нежный, весенний — ландыш кажется символом невинности. Но за этим образом прячется совсем не безобидное растение. Его поведение в саду напоминает вторжение: красиво, но агрессивно.
Во-первых, ландыши ядовиты. Особенно опасны их ярко-красные ягодки — они часто привлекают внимание детей и домашних животных. Даже небольшое количество может вызвать серьёзное отравление. Поэтому если в доме есть малыши или питомцы, ландыши — не лучший выбор для клумбы.
Во-вторых, это растение растёт без тормозов. Если не контролировать его, за пару сезонов клумба превращается в моноплантацию, и другие цветы просто не выживут. Разрастается быстро и настойчиво, захватывая всё больше территории.
Тем, кто не готов отказаться от ландышевого аромата, можно обратить внимание на декоративные сорта. Например:
Махровые — с пушистыми белыми цветами;
Розовые — более редкие, но очень эффектные;
Сорта с вариегатными листьями.
Их главное преимущество — меньшая склонность к агрессии. Они не расползаются по участку так стремительно и не вытесняют соседние растения.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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