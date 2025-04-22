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Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка

1:20
Садоводство

Ароматный, нежный, весенний — ландыш кажется символом невинности. Но за этим образом прячется совсем не безобидное растение. Его поведение в саду напоминает вторжение: красиво, но агрессивно.

Ландыши
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ландыши

Почему стоит быть осторожнее

Во-первых, ландыши ядовиты. Особенно опасны их ярко-красные ягодки — они часто привлекают внимание детей и домашних животных. Даже небольшое количество может вызвать серьёзное отравление. Поэтому если в доме есть малыши или питомцы, ландыши — не лучший выбор для клумбы.

Во-вторых, это растение растёт без тормозов. Если не контролировать его, за пару сезонов клумба превращается в моноплантацию, и другие цветы просто не выживут. Разрастается быстро и настойчиво, захватывая всё больше территории.

Есть ли альтернатива

Тем, кто не готов отказаться от ландышевого аромата, можно обратить внимание на декоративные сорта. Например:

  • Махровые — с пушистыми белыми цветами;

  • Розовые — более редкие, но очень эффектные;

  • Сорта с вариегатными листьями.

Их главное преимущество — меньшая склонность к агрессии. Они не расползаются по участку так стремительно и не вытесняют соседние растения.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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