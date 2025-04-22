Слизни бегут без оглядки: простой способ спасти перцы и не потравить почву

Вредители не знают границ — даже стены теплицы не останавливают их натиск. Особенно страдают любимцы дачников — болгарский и горький перец. Эти овощи для слизней — настоящая находка: сочные листья и ещё не созревшие плоды вызывают у брюхоногих аппетит круглый год.
Первый импульс — схватиться за ядохимикаты. Но этого делать не стоит: не только урожай пострадает, но и почва, а вместе с ней — всё живое вокруг. Вместо того чтобы травить, лучше создать барьер, который сам по себе отобьёт желание ползти на грядку.
Решение оказывается неожиданно простым: древесная зола. Она не только безопасна для растений, но и становится непреодолимым препятствием для слизней. Мелкие частицы золы цепляются к слизистой вредителей, обезвоживают их и заставляют разворачиваться восвояси.
Рассыпать золу можно прямо по грядкам или сделать защитный круг вокруг каждого куста перца. Это создаёт "сухой ров", который не придётся мыть, собирать или выкапывать.
Некоторые садоводы используют соль, но это опасное решение. Да, она тоже действует на слизней, но при этом сильно вредит почве и нарушает баланс в теплице. Зола в этом плане — абсолютный фаворит: и безопасна, и полезна (подкармливает почву калием).
Золу придётся время от времени обновлять, особенно после поливов или дождей — иначе она утратит свою эффективность. Но это небольшая плата за чистую грядку и спокойствие за будущий урожай.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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