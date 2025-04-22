Слизни бегут без оглядки: простой способ спасти перцы и не потравить почву

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вредители не знают границ — даже стены теплицы не останавливают их натиск. Особенно страдают любимцы дачников — болгарский и горький перец. Эти овощи для слизней — настоящая находка: сочные листья и ещё не созревшие плоды вызывают у брюхоногих аппетит круглый год.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Химия не нужна

Первый импульс — схватиться за ядохимикаты. Но этого делать не стоит: не только урожай пострадает, но и почва, а вместе с ней — всё живое вокруг. Вместо того чтобы травить, лучше создать барьер, который сам по себе отобьёт желание ползти на грядку.

Простое и эффективное средство

Решение оказывается неожиданно простым: древесная зола. Она не только безопасна для растений, но и становится непреодолимым препятствием для слизней. Мелкие частицы золы цепляются к слизистой вредителей, обезвоживают их и заставляют разворачиваться восвояси.

Рассыпать золу можно прямо по грядкам или сделать защитный круг вокруг каждого куста перца. Это создаёт "сухой ров", который не придётся мыть, собирать или выкапывать.

А что насчёт соли

Некоторые садоводы используют соль, но это опасное решение. Да, она тоже действует на слизней, но при этом сильно вредит почве и нарушает баланс в теплице. Зола в этом плане — абсолютный фаворит: и безопасна, и полезна (подкармливает почву калием).

Единственный минус

Золу придётся время от времени обновлять, особенно после поливов или дождей — иначе она утратит свою эффективность. Но это небольшая плата за чистую грядку и спокойствие за будущий урожай.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

