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Когда высаживать петунии на улицу: идеальные сроки для цветения

3:27
Садоводство » Цветы

Петуния — одно из самых популярных и красивых цветущих растений, которое радует садоводов своим пышным цветением и разнообразием окрасок. Однако, чтобы ваши петунии выглядели здоровыми и радовали глаз, важно знать, когда именно их высаживать на улицу. Давайте разберёмся в этом подробнее.

Оптимальные сроки высадки 

Петунии чувствительны к холоду и заморозкам. Поэтому оптимальное время для высадки растений на улицу обычно начинается в конце весны — с середины мая по начало июня. Основными факторами, влияющими на время высадки, являются:

  1. Температура воздуха: петунии предпочитают температуру от +18 до +25°C. Если вы планируете высаживать их на улицу, убедитесь, что ночные температуры не опускаются ниже +10°C
  2. Температура почвы: для успешного укоренения и роста петуний также важна температура почвы. Она должна быть не ниже +15°C. Вы можете проверить температуру почвы, воспользовавшись термометром или, просто, прикоснувшись к ней рукой.
  3. Опасность возвратных заморозков: важно помнить, что в некоторых районах возвратные заморозки могут происходить до конца мая. Чтобы не потерять свои растения, убедитесь, что угроза заморозков миновала.

Подготовка к высадке

Перед тем как высаживать петунии на улицу, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:

  1. Закалка растений: за 1-2 недели до высадки начните закалять свои растения. Выставляйте их на улицу в течение нескольких часов, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Это поможет петуниям адаптироваться к новой среде.
  2. Подготовка участка: выберите солнечное место с хорошей дренажной системой. Петунии нуждаются в полноценном солнечном свете (не менее 6 часов солнца в день). Перед высадкой улучшите почву, добавив перегной или компост для повышения питательных свойств.

Высадка петуний

Когда пришло время высаживать петунии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Расстояние между растениями: в зависимости от сорта, оставляйте от 20 до 30 см между растениями. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и даст возможность петуниям свободно разрастаться.
  2. Глубина посадки: сажайте петунии на ту же глубину, на которой они находились в горшках. Это поможет избежать повреждения корневой системы.
  3. Полив: после высадки обильно полейте растения, чтобы помочь им адаптироваться к новой среде. Поливайте их регулярно, особенно в жаркую погоду, но следите, чтобы не переувлажнить почву.

Высадка петуний на улицу требует внимательности и тщательного планирования. Зная оптимальные сроки высадки и следуя рекомендациям по подготовке, вы сможете добиться великолепного цветения, которое будет радовать вас все лето. Не забывайте также обеспечивать растения качественным уходом: своевременный полив, подкормка и удаление увядших цветов помогут вашим петуниям выглядеть роскошно и здорово. С нетерпением ждите момента, когда ваши цветы начнут цвести и наполнять ваш сад красотой и яркими красками!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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