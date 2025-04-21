Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая доза — большая реакция: когда алкоголь вскрывает скрытые болезни
Приюты не помогут: как остановить поток бездомных собак
Соль против грибка: как защитить квартиру от плесени всего за 5 минут
Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять
Пудра с SPF — это спасение или маркетинговый ход? Раскрываем всю правду
Тайна фресок Палаццо Нардини: что скрывали стены старинного дворца
CDEK.Shopping упрощает международные сделки! Новый B2B-сервис для оптовых заказов
Рэпер Баста рассказал, как видит своё будущее с женой Еленой
Откройте Кери: деревня, которую время забыло, но туристы обожают

Побеждаем слизней: какие растения станут вашей защитой

Садоводство » Вредители и болезни

Слизни — одни из самых распространенных вредителей, с которыми сталкиваются садоводы. Эти моллюски могут нанести серьезный ущерб растению, поедая молодые побеги и листья. К счастью, существуют растения, которые помогают отпугивать слизней и защищать ваш сад. 

Почему появляются слизни?

Слизни предпочитают влажные и тенистые условия, поэтому их часто можно встретить в саду во время дождей или при избыточной влажности. Они активно перемещаются ночью и особенно любят молодые, нежные растения. Для борьбы с ними важно знать не только, какие растения могут их отпугнуть, но и как снизить условия, способствующие их появлению.

Растения, отпугивающие слизней

Одним из самых эффективных способов борьбы со слизнями является использование определенных растений, которые обладают запахом или химическими веществами, отпугивающими этих вредителей. Вот несколько популярных растений, которые помогут защитить ваш сад:

Лаванда

Лаванда известна своим приятным ароматом, который не только радует садоводов, но и отпугивает слизней. Это растение предпочитает солнечные участки и хорошо цвелет в сухом климате. Кроме своего защитного свойства, лаванда привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки.

Мелисса (лимонная трава)

Мелисса обладает цитрусовым ароматом, который невыносим для слизней. Это травянистое растение легко выращивается и может использоваться как в кулинарии, так и для приготовления чаев. Мелисса предпочитает солнечные или полутенистые участки и хорошо растет на влажной, но хорошо дренированной почве.

Чеснок

Чеснок — не только популярная приправка, но и отличное средство против слизней. Его сильный аромат и горьковатый вкус отпугивают вредителей. Вы можете сажать чеснок между другими растениями в саду для создания естественной защиты.

Розмарин

Розмарин также обладает сильным ароматом, который не нравится слизням. Это растение предпочитает солнечные участки и хорошо дренированные почвы. Розмарин можно использовать как приправу в кулинарии, что делает его полезным дополнением к саду.

Сальвия

Сальвия, или шалфей, — это еще одно растение с ароматом, который отпугивает слизней. Оно может расти в различных условиях и привлекает полезных насекомых. Сальвия также прекрасно смотрится в саду благодаря своим красивым цветам.

Превентивные меры

Чтобы снизить вероятность появления слизней, дополнительно можно предпринять следующие меры:

  • Устранить укрытия: убедитесь, что в саду нет лишних предметов, которые могут служить укрытием для слизней, таких как старые доски или камни.
  • Поддерживать порядок: убирайте оставшиеся участки с влажной и увлажненной почвой, где слизни могут размножаться.
  • Создание барьеров: использование мелкого песка, древесной коры или яичной скорлупы в качестве мульчи может служить естественным барьером для слизней.

Посадка растений, наряду с правильными мерами предосторожности, может помочь эффективно бороться со слизнями в вашем саду. Использование ароматных трав и цветущих растений не только отпугнет вредителей, но и добавит красоты и разнообразия вашему садовому ландшафту. Заботьтесь о своем саде с умом, и он сможет радовать вас здоровыми растениями и буйством красок!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры
Садоводство, цветоводство
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Умереть из-за неправильного ухода: чего избегать при выращивании гортензий
Из раны — в капкан: как йод и зелёнка усложняют заживление, пока мы верим в чудо
Пикник с сюрпризом: что нужно знать, чтобы клещи не испортили ваш отдых
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.