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Совместные посадки: что посеять рядом с картофелем для борьбы с колорадским жуком

3:00
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадский жук – один из наиболее известных врагов картофеля, и борьба с ним становится настоящим испытанием для многих садоводов. Однако, существует эффективный способ снизить его численность и защитить свой урожай – это использование совместных посадок. В этой статье мы расскажем, какие растения помогут вам защитить картофель от колорадского жука.

Колорадский жук
Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колорадский жук

Настурция

Настурция – это не только красивое, но и полезное растение. Она обладает выраженным ароматом, который отпугивает множество вредителей, включая колорадского жука. Кроме того, настурция привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и осы, которые питаются вредителями.

Совет: посаженные в ряд с картофелем, настурции создадут натуральный барьер и защитят ваши клубни от вредителей.

Чеснок

Чеснок – один из самых известных природных репеллентов. Его запах отпугивает многих вредителей и может помочь в борьбе с колорадским жуком. Кроме того, чеснок обладает антибактериальными свойствами и способствует улучшению здоровья растений.

Совет: чеснок можно высаживать между рядами картофеля, а также использовать его в виде настоек или отваров для опрыскивания.

Базилик

Базилик – ароматное растение, которое не только придаст вкус вашим блюдам, но и поможет в борьбе с колорадским жуков. Его запах отпугивает вредителей и уменьшает их численность на ваших грядках.

Совет: рекомендуется сажать базилик около картофеля, а также использовать его листья в качестве мульчи для защиты почвы.

Пижма

Пижма является мощным репеллентом для многих вредителей, включая колорадского жука. Она обладает резким запахом и химическими соединениями, которые отпугивают насекомых и способствуют уменьшению их численности.

Совет: посадите пижму рядом с картофелем и используйте ее моченые листья для опрыскивания. Это поможет создать неприятную атмосферу для грызунов и вредителей.

Бархатцы

Бархатцы – это не только декоративные цветы, но и эффективные защитники растений. Их запах отпугивает колорадского жука и других вредителей, а также привлекает полезных насекомых.

Совет: сажайте бархатцы по периметру картофельного поля, чтобы создать защитный барьер.

Посев определенных растений рядом с картофелем может эффективно снизить количество колорадского жука на вашем участке. Используйте такие растения, как настурция, чеснок, базилик, пижма и бархатцы, чтобы защитить свой урожай. Эти методы не только помогут сократить численность вредителей, но и создадут красивое и разнообразное окружение для вашего сада. Помните, что разнообразие растений — это залог здоровья вашего огорода!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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