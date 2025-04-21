Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая

Многие огородники удивляются, почему на одних грядках перцы радуют обилием плодов, а на других — едва завязываются. Причина часто кроется в одной и той же ошибке при посадке, которая способна лишить до половины урожая. Главное — не повторить этот промах у себя на участке.
Существует распространённое мнение: чем больше кустов на грядке, тем выше будет отдача. Это работает не с перцем. Эта культура остро реагирует на нехватку пространства.
Когда саженцы расположены слишком близко, корневая система не может развиваться в полную силу. Растения начинают конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Нижние листья затеняются, начинается застой влаги, что создаёт идеальные условия для грибковых инфекций.
Рекомендуемое расстояние:
Для сладкого перца — от 40 до 50 см между кустами.
Для острого перца — 30-35 см.
Лучше посадить меньше кустов, но дать каждому свободу расти. Это напрямую влияет на будущий урожай.
Многие привыкли заглублять рассаду, как делают это с томатами. Но у перца другое строение — он не образует дополнительных корней на стебле. И если посадить его слишком глубоко, растение может загнить у основания.
Советы от опытных агрономов:
Сажайте перец так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы.
Почву вокруг не нужно уплотнять: рыхлая структура — залог хорошей вентиляции и предотвращения корневых гнилей.
Ещё одна частая ошибка — выбор грядки после паслёновых. Если ранее на этом месте росли томаты, баклажаны или картофель, лучше найти другое место для перца.
Все эти культуры из одного семейства. Они вытягивают из почвы схожие элементы и оставляют после себя патогены, которые перец может не пережить.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.