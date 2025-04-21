Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники удивляются, почему на одних грядках перцы радуют обилием плодов, а на других — едва завязываются. Причина часто кроется в одной и той же ошибке при посадке, которая способна лишить до половины урожая. Главное — не повторить этот промах у себя на участке.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарский перец

Загущенная посадка: враг урожая

Существует распространённое мнение: чем больше кустов на грядке, тем выше будет отдача. Это работает не с перцем. Эта культура остро реагирует на нехватку пространства.

Когда саженцы расположены слишком близко, корневая система не может развиваться в полную силу. Растения начинают конкурировать за свет, влагу и питательные вещества. Нижние листья затеняются, начинается застой влаги, что создаёт идеальные условия для грибковых инфекций.

Рекомендуемое расстояние:

Для сладкого перца — от 40 до 50 см между кустами.

Для острого перца — 30-35 см.

Лучше посадить меньше кустов, но дать каждому свободу расти. Это напрямую влияет на будущий урожай.

Глубокая посадка — не для перца

Многие привыкли заглублять рассаду, как делают это с томатами. Но у перца другое строение — он не образует дополнительных корней на стебле. И если посадить его слишком глубоко, растение может загнить у основания.

Советы от опытных агрономов:

Сажайте перец так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы.

Почву вокруг не нужно уплотнять: рыхлая структура — залог хорошей вентиляции и предотвращения корневых гнилей.

Плохие предшественники

Ещё одна частая ошибка — выбор грядки после паслёновых. Если ранее на этом месте росли томаты, баклажаны или картофель, лучше найти другое место для перца.

Все эти культуры из одного семейства. Они вытягивают из почвы схожие элементы и оставляют после себя патогены, которые перец может не пережить.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

