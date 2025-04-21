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Мало места на участке? Выращивайте кабачки прямо на мусоре

1:32
Садоводство

У вас небольшой огород, и каждый метр — на вес золота? Тогда этот способ посадки кабачков точно стоит взять на вооружение. Опытные дачники уже давно выращивают их… прямо на компостной куче. Урожай при этом — на зависть соседям!

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

В чём секрет

Кабачки отлично растут на рыхлой, тёплой и питательной почве. Именно такие условия создаёт компостная куча или специально подготовленная посадочная горка.

Как соорудить посадочную горку

Если готовой кучи ещё нет — не беда. Вот пошаговый план:

  • Соберите ботву и бурьян с огорода.

  • Насыпьте сверху несколько вёдер земли.

  • Добавьте по 1 ложке карбамида и суперфосфата, а также около 50 г разведённых дрожжей — для активного брожения.

  • Все слои поливайте водой и настоем лежалого куриного помёта.

  • Формируйте горку в виде конуса с плоской верхушкой. Размер — примерно 1-1,5 м².

Затем пролейте получившуюся конструкцию раствором мочевины и суперфосфата, накройте плёнкой и оставьте перепревать на 2-3 недели.

Когда и как сажать кабачки

Если погода тёплая, высадку можно начинать уже через пару недель. Кабачки с радостью укоренятся в тёплой, насыщенной среде — и начнут активно расти.

А осенью, после сбора урожая, компост превратится в отличное органическое удобрение для других культур.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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