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Апрельский рецепт для плодородной почвы без лишних хлопот

1:19
Садоводство

Весной у огорода — второй старт. Даже если вы удобряли грядки осенью, этого уже недостаточно. Снег растаял, вода ушла, а вместе с ней — и питательные вещества. Почва беднеет, а растениям скоро нужно расти. Что делать?

Огород
Фото: creativecommons.org by southernfoodwaysalliance is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Огород

Простое решение — удобрения до конца апреля

Чтобы не бегать с подкормками всё лето, нужно внести удобрения вовремя — пока почва ещё влажная и рыхлая. Главное — успеть до конца апреля.

Вот что нужно сделать:

  • Разбросайте перегной. Он не только питает почву, но и улучшает её структуру.

  • Добавьте карбамид. В гранулах он удобен — 1 столовая ложка на 1 кв. м. Этого хватит на старт роста.

  • Дополните суперфосфатом. В тех же пропорциях. Он отвечает за развитие корней и активный рост зелёной массы.

Если планируете перекопку

Тогда под лопату можно внести:

  • солому;

  • перегной;

  • яичную скорлупу.

Все эти компоненты при разложении станут отличным источником питания и сделают почву насыщенной и рыхлой.

Простая однодневная подготовка — и летом остаётся только поливать и собирать урожай. Подкормки больше не понадобятся.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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