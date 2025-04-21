Апрельский рецепт для плодородной почвы без лишних хлопот

Весной у огорода — второй старт. Даже если вы удобряли грядки осенью, этого уже недостаточно. Снег растаял, вода ушла, а вместе с ней — и питательные вещества. Почва беднеет, а растениям скоро нужно расти. Что делать?
Чтобы не бегать с подкормками всё лето, нужно внести удобрения вовремя — пока почва ещё влажная и рыхлая. Главное — успеть до конца апреля.
Вот что нужно сделать:
Разбросайте перегной. Он не только питает почву, но и улучшает её структуру.
Добавьте карбамид. В гранулах он удобен — 1 столовая ложка на 1 кв. м. Этого хватит на старт роста.
Дополните суперфосфатом. В тех же пропорциях. Он отвечает за развитие корней и активный рост зелёной массы.
Тогда под лопату можно внести:
солому;
перегной;
яичную скорлупу.
Все эти компоненты при разложении станут отличным источником питания и сделают почву насыщенной и рыхлой.
Простая однодневная подготовка — и летом остаётся только поливать и собирать урожай. Подкормки больше не понадобятся.
По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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