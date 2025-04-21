Топ сортов вишни, у которых не растёт поросль — только ягоды

Поросль у вишни — настоящая головная боль для дачников. Она загущает посадки, забирает питательные вещества у дерева и портит общий вид участка. Но что, если можно избежать всех этих проблем раз и навсегда?
Некоторые кустовидные сорта вишни не дают поросли вообще. Особенно если они привиты на семенном подвое "Шубинки" или "Владимирской". Это значит, что вместо регулярной борьбы с ненужными побегами, вы просто собираете урожай — спокойно и без лишней суеты.
1. Щедрая
Высокорослое дерево, дающее стабильный урожай. Ягоды не трескаются, весят около 4 граммов. Сорт отлично переносит заморозки и не боится капризов погоды.
2. Шоколадница
Любимец садоводов за насыщенный тёмно-бордовый цвет и сбалансированный сладко-кислый вкус. Плотная мякоть легко отделяется от косточки — удобно для переработки.
3. Английская ранняя
Проверенный временем сорт с алыми ягодами массой до 5 граммов. Один из первых даёт урожай, отличается отличным вкусом.
Если вы устали бороться с порослью — просто выберите один из этих сортов. И наслаждайтесь летом без секатора в руках.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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