Топ сортов вишни, у которых не растёт поросль — только ягоды

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поросль у вишни — настоящая головная боль для дачников. Она загущает посадки, забирает питательные вещества у дерева и портит общий вид участка. Но что, если можно избежать всех этих проблем раз и навсегда?

Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

Решение — сорт без поросли

Некоторые кустовидные сорта вишни не дают поросли вообще. Особенно если они привиты на семенном подвое "Шубинки" или "Владимирской". Это значит, что вместо регулярной борьбы с ненужными побегами, вы просто собираете урожай — спокойно и без лишней суеты.

ТОП-3 лучших сорта без поросли

1. Щедрая

Высокорослое дерево, дающее стабильный урожай. Ягоды не трескаются, весят около 4 граммов. Сорт отлично переносит заморозки и не боится капризов погоды.

2. Шоколадница

Любимец садоводов за насыщенный тёмно-бордовый цвет и сбалансированный сладко-кислый вкус. Плотная мякоть легко отделяется от косточки — удобно для переработки.

3. Английская ранняя

Проверенный временем сорт с алыми ягодами массой до 5 граммов. Один из первых даёт урожай, отличается отличным вкусом.

Если вы устали бороться с порослью — просто выберите один из этих сортов. И наслаждайтесь летом без секатора в руках.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

