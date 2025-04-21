Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
50 нянь на кастинге: Анна Хилькевич разочарована выбором и рассказывает о странностях претенденток
Бить врага с новой силой: ВС РФ уничтожает ВСУ после короткого перемирия
Джастин Бибер уличён в измене? Фото с рэпершей, которое вызвало скандал
Шахматная доска Трампа: что задумал президент США
Дизайнер Лебедев признался, что разучился читать на русском языке из-за США
Свалке — нет: что стало с 10 тысячами старых шин из Подмосковья
Думал, что давно: Егор Кончаловский отреагировал на попадание своего имени в санкционный список Украины
Новая Vesta не требует ног: стартовало производство ручной версии
Ни дня не могут прожить: Урганта и Галкина* обвинили в нападках на россиян

Топ сортов вишни, у которых не растёт поросль — только ягоды

1:24
Садоводство

Поросль у вишни — настоящая головная боль для дачников. Она загущает посадки, забирает питательные вещества у дерева и портит общий вид участка. Но что, если можно избежать всех этих проблем раз и навсегда?

Вишня
Фото: commons.wikimedia.org by Botteville, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Решение — сорт без поросли

Некоторые кустовидные сорта вишни не дают поросли вообще. Особенно если они привиты на семенном подвое "Шубинки" или "Владимирской". Это значит, что вместо регулярной борьбы с ненужными побегами, вы просто собираете урожай — спокойно и без лишней суеты.

ТОП-3 лучших сорта без поросли

1. Щедрая
Высокорослое дерево, дающее стабильный урожай. Ягоды не трескаются, весят около 4 граммов. Сорт отлично переносит заморозки и не боится капризов погоды.

2. Шоколадница
Любимец садоводов за насыщенный тёмно-бордовый цвет и сбалансированный сладко-кислый вкус. Плотная мякоть легко отделяется от косточки — удобно для переработки.

3. Английская ранняя
Проверенный временем сорт с алыми ягодами массой до 5 граммов. Один из первых даёт урожай, отличается отличным вкусом.

Если вы устали бороться с порослью — просто выберите один из этих сортов. И наслаждайтесь летом без секатора в руках.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Последние материалы
88 лет борьбы, молитв и тайных решений: умер папа римский Франциск
Разрушен город на семи холмах: уход Франциска презднаменует конец света
Цветы, которые вернулись в моду: как георгины превратились из бабушкиных в королевские
Пока вы ругаете, он спасает — странности в поведении, которые могут предупредить катастрофу
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов
Как обновить кухню без ремонта и трат — один акцент решает всё
Бюджетное и эффективное: мазь на основе крови может заменить дорогие препараты
Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки
Загадка пожирающего ультрафиолета: почему неандертальцы исчезли, а Homo sapiens выжили
Пограничный лайфхак: новый полис сэкономит сотни рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.