Картошка с цветами или без — что даст больше урожая

Среди дачников разгорается спор: стоит ли обрывать цветы у картофеля, чтобы увеличить урожай? Одни уверены — да, другие категорически против. Попробуем разобраться, где правда.
С точки зрения природы, если растение решило цвести — его не остановить. Сорвёте цветок — появится новый. А это значит, что силы картофеля будут уходить не на рост клубней, а на повторное цветение.
Есть и другие риски:
Ослабляется иммунитет растения.
Повышается шанс заражения грибком, инфекциями и фитофторозом.
Сорт может начать вырождаться.
Урожайность снижается, клубни мельчают.
Научных подтверждений эффективности этого метода пока нет. Проверить можно только на практике: выделить две грядки — на одной обрывать цветы, на другой оставить как есть, а в конце сезона сравнить результат.
Как уверяют энтузиасты:
Без цветов клубней больше, но они мелкие.
С цветами — клубней меньше, но крупнее.
Так что эффект есть, но его трактовка зависит от целей огородника. Если хочется много картошки для посадки — может и стоит попробовать. А вот для еды лучше оставить всё как есть.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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