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Картошка с цветами или без — что даст больше урожая

1:20
Садоводство

Среди дачников разгорается спор: стоит ли обрывать цветы у картофеля, чтобы увеличить урожай? Одни уверены — да, другие категорически против. Попробуем разобраться, где правда.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Что говорят противники

С точки зрения природы, если растение решило цвести — его не остановить. Сорвёте цветок — появится новый. А это значит, что силы картофеля будут уходить не на рост клубней, а на повторное цветение.

Есть и другие риски:

  • Ослабляется иммунитет растения.

  • Повышается шанс заражения грибком, инфекциями и фитофторозом.

  • Сорт может начать вырождаться.

  • Урожайность снижается, клубни мельчают.

А что говорят сторонники

Научных подтверждений эффективности этого метода пока нет. Проверить можно только на практике: выделить две грядки — на одной обрывать цветы, на другой оставить как есть, а в конце сезона сравнить результат.

Как уверяют энтузиасты:

  • Без цветов клубней больше, но они мелкие.

  • С цветами — клубней меньше, но крупнее.

Так что эффект есть, но его трактовка зависит от целей огородника. Если хочется много картошки для посадки — может и стоит попробовать. А вот для еды лучше оставить всё как есть.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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