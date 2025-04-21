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Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий

1:35
Садоводство

Если в саду осталось мёртвое дерево или старый кустарник, от которого остался только пень, не спешите заказывать тяжёлую технику. Есть способ убрать его с участка, не вспотев и не разрушив газон.

Пень
Фото: Own work by Jonatan Svensson Glad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пень

Почему пни остаются

Плодовые деревья часто гибнут от старости, болезней или нашествия вредителей. Иногда они ломаются от сильного ветра. В итоге приходится их спиливать, но вот удалить пень с корнями — задача непростая.

Альтернатива корчевке

Вместо того чтобы мучиться с лопатой и топором, можно воспользоваться хитростью:

  • Накройте пень землёй из леса. Она богата естественными микроорганизмами, которые ускоряют разложение древесины. Слой земли — около 5-6 см.

  • Вариант для сада — листовой перегной. Он ничем не хуже, особенно если добавить в него немного азотного удобрения (1-2 стакана).

  • Не забудьте про отверстие. Спил нужно сделать как можно ближе к земле и просверлить в центре пня отверстие — так процесс пойдёт быстрее.

Сверху укладывают влажные листья или компост. И через несколько месяцев от пня останутся только воспоминания. Всё произойдёт без усилий, медленно и природным способом.

А ещё, если подойти творчески, старый пень можно превратить в украшение участка — сделать из него клумбу или подставку для кашпо. Но если цель — полностью избавиться, то природное разложение — ваш путь.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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