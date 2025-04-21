Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если в саду осталось мёртвое дерево или старый кустарник, от которого остался только пень, не спешите заказывать тяжёлую технику. Есть способ убрать его с участка, не вспотев и не разрушив газон.

Фото: Own work by Jonatan Svensson Glad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пень

Почему пни остаются

Плодовые деревья часто гибнут от старости, болезней или нашествия вредителей. Иногда они ломаются от сильного ветра. В итоге приходится их спиливать, но вот удалить пень с корнями — задача непростая.

Альтернатива корчевке

Вместо того чтобы мучиться с лопатой и топором, можно воспользоваться хитростью:

Накройте пень землёй из леса. Она богата естественными микроорганизмами, которые ускоряют разложение древесины. Слой земли — около 5-6 см.

Вариант для сада — листовой перегной. Он ничем не хуже, особенно если добавить в него немного азотного удобрения (1-2 стакана).

Не забудьте про отверстие. Спил нужно сделать как можно ближе к земле и просверлить в центре пня отверстие — так процесс пойдёт быстрее.

Сверху укладывают влажные листья или компост. И через несколько месяцев от пня останутся только воспоминания. Всё произойдёт без усилий, медленно и природным способом.

А ещё, если подойти творчески, старый пень можно превратить в украшение участка — сделать из него клумбу или подставку для кашпо. Но если цель — полностью избавиться, то природное разложение — ваш путь.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ - "балка", др.-инд. — pinakam "дубина, палка") — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.



