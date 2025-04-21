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Спасаем черешню от трещин — важный приём до начала дождей

1:44
Садоводство

Вырастить идеальную черешню — мечта любого дачника. Но что делать, если плоды лопаются ещё на ветке, теряя и вкус, и вид? Причина кроется не только в капризах природы.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Почему ягоды трескаются

Виновник — влага. Резкая смена засухи на дождь, утренние росы и туманы — всё это заставляет ягоды черешни впитывать слишком много воды. Кожица не выдерживает и разрывается. Особенно страдают те деревья, что были "жаждущими" в засуху, а потом резко получили влагу.

Как почва влияет на урожай

Немалую роль играет и тип грунта. Суглинистая почва надёжно удерживает влагу и равномерно питает корни. А вот песчаная — капризная: то сухо, то переувлажнено. Растение в таком режиме испытывает стресс, и это тоже влияет на состояние плодов.

Болезни и вредители тоже в деле

Не только вода виновата. Болезни, например, парша, могут повредить кожицу ягод. Эту инфекцию вызывают бактерии и грибки, и она не щадит даже крепкие деревья. Регулярные осмотры и профилактика — обязательны.

Что делают опытные дачники

Огородники давно нашли пару хитрых решений:

  • Кальций спасает урожай. Самое популярное средство — хлорид кальция. Его распыляют перед дождями. Если осадков нет — средство лучше смыть вручную.

  • Натуральные помощники. Есть и безопасные препараты, которые укрепляют кожицу ягод, делая её эластичнее. Они помогают даже без химии.

Пока одни винят погоду, другие просто действуют — и собирают идеальный урожай.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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