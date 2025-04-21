Спасаем черешню от трещин — важный приём до начала дождей

Вырастить идеальную черешню — мечта любого дачника. Но что делать, если плоды лопаются ещё на ветке, теряя и вкус, и вид? Причина кроется не только в капризах природы.
Виновник — влага. Резкая смена засухи на дождь, утренние росы и туманы — всё это заставляет ягоды черешни впитывать слишком много воды. Кожица не выдерживает и разрывается. Особенно страдают те деревья, что были "жаждущими" в засуху, а потом резко получили влагу.
Немалую роль играет и тип грунта. Суглинистая почва надёжно удерживает влагу и равномерно питает корни. А вот песчаная — капризная: то сухо, то переувлажнено. Растение в таком режиме испытывает стресс, и это тоже влияет на состояние плодов.
Не только вода виновата. Болезни, например, парша, могут повредить кожицу ягод. Эту инфекцию вызывают бактерии и грибки, и она не щадит даже крепкие деревья. Регулярные осмотры и профилактика — обязательны.
Огородники давно нашли пару хитрых решений:
Кальций спасает урожай. Самое популярное средство — хлорид кальция. Его распыляют перед дождями. Если осадков нет — средство лучше смыть вручную.
Натуральные помощники. Есть и безопасные препараты, которые укрепляют кожицу ягод, делая её эластичнее. Они помогают даже без химии.
Пока одни винят погоду, другие просто действуют — и собирают идеальный урожай.
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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