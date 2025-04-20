Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда

Кроты и крысы на огороде — это не просто неприятности, а настоящая угроза для посадок, саженцев и корневой системы. Они действуют скрытно, но ущерб от них колоссальный. Особенно опасны крысы, которые используют кротовые ходы для передвижения и скрываются от глаз. Но с этими незваными гостями можно бороться — и вот как.
1. Начинайте борьбу именно с них, ведь часто крысы просто занимают их ходы.
Кроты любят влажную, рыхлую и плодородную почву — особенно участки с обилием червей и личинок вредителей.
Вот что помогает:
Посадка растений-репеллентов по периметру:
Ультразвуковые отпугиватели
Кроты не выносят резких звуков и вибраций. Приборы втыкаются в землю и работают без вреда для растений.
Физическая преграда
Огородите участок заглублённым забором: листы шифера или жести, вкопанные на глубину до 1 метра, создадут для кротов непреодолимое препятствие.
Эти грызуны особенно коварны: грызут кору молодых деревьев, воруют клубни и могут распространять инфекции. Часто заселяются в кротовые норы, что делает их ещё труднее обнаружить.
Рабочие способы:
Приманка с гипсом
Смешайте:
Грызуны съедают смесь, которая затем затвердевает в желудке.
Раскладка по укромным местам
Приманки размещают в норах, под сараями, вдоль заборов. Главное — не допускать доступа домашних животных.
Крысы и кроты быстро размножаются, поэтому начинать борьбу нужно при первых признаках.
Успех — в системном подходе: комбинируйте методы, не надейтесь на одно средство.
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.