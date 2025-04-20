Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты и крысы на огороде — это не просто неприятности, а настоящая угроза для посадок, саженцев и корневой системы. Они действуют скрытно, но ущерб от них колоссальный. Особенно опасны крысы, которые используют кротовые ходы для передвижения и скрываются от глаз. Но с этими незваными гостями можно бороться — и вот как.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Как избавиться от кротов

1. Начинайте борьбу именно с них, ведь часто крысы просто занимают их ходы.

Кроты любят влажную, рыхлую и плодородную почву — особенно участки с обилием червей и личинок вредителей.

Вот что помогает:

Посадка растений-репеллентов по периметру:

нарциссы

бархатцы

рябчик императорский

бобовые культуры — особенно фасоль

Ультразвуковые отпугиватели

Кроты не выносят резких звуков и вибраций. Приборы втыкаются в землю и работают без вреда для растений.

Физическая преграда

Огородите участок заглублённым забором: листы шифера или жести, вкопанные на глубину до 1 метра, создадут для кротов непреодолимое препятствие.

Что делать с крысами

Эти грызуны особенно коварны: грызут кору молодых деревьев, воруют клубни и могут распространять инфекции. Часто заселяются в кротовые норы, что делает их ещё труднее обнаружить.

Рабочие способы:

Приманка с гипсом

Смешайте:

30-40 г муки ,

, 20-25 г строительного гипса ,

, немного подсолнечного масла.

Грызуны съедают смесь, которая затем затвердевает в желудке.

Раскладка по укромным местам

Приманки размещают в норах, под сараями, вдоль заборов. Главное — не допускать доступа домашних животных.

Важно помнить

Крысы и кроты быстро размножаются, поэтому начинать борьбу нужно при первых признаках.

Успех — в системном подходе: комбинируйте методы, не надейтесь на одно средство.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

