Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фура на розетке: стартап, который позволит сделать любой тягач гибридом за 3 минуты
Георгий Победоносец лидирует: рекордные продажи монет в марте
Роботы вышли на пробежку: состоялся первый марафон с гуманоидами
Пёс замер у стены и не моргает — срочно нужно ехать в ветклинику
Никаких компромиссов: волосы под нож, стиль — в космос
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам

Кроты и крысы больше не вернутся: как защитить огород навсегда

2:05
Садоводство

Кроты и крысы на огороде — это не просто неприятности, а настоящая угроза для посадок, саженцев и корневой системы. Они действуют скрытно, но ущерб от них колоссальный. Особенно опасны крысы, которые используют кротовые ходы для передвижения и скрываются от глаз. Но с этими незваными гостями можно бороться — и вот как.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крот

Как избавиться от кротов

1. Начинайте борьбу именно с них, ведь часто крысы просто занимают их ходы.
Кроты любят влажную, рыхлую и плодородную почву — особенно участки с обилием червей и личинок вредителей.

Вот что помогает:

Посадка растений-репеллентов по периметру:

  • нарциссы
  • бархатцы
  • рябчик императорский
  • бобовые культуры — особенно фасоль

Ультразвуковые отпугиватели

Кроты не выносят резких звуков и вибраций. Приборы втыкаются в землю и работают без вреда для растений.

Физическая преграда

Огородите участок заглублённым забором: листы шифера или жести, вкопанные на глубину до 1 метра, создадут для кротов непреодолимое препятствие.

Что делать с крысами

Эти грызуны особенно коварны: грызут кору молодых деревьев, воруют клубни и могут распространять инфекции. Часто заселяются в кротовые норы, что делает их ещё труднее обнаружить.

Рабочие способы:

Приманка с гипсом

Смешайте:

  • 30-40 г муки,
  • 20-25 г строительного гипса,
  • немного подсолнечного масла.

Грызуны съедают смесь, которая затем затвердевает в желудке.

Раскладка по укромным местам
Приманки размещают в норах, под сараями, вдоль заборов. Главное — не допускать доступа домашних животных.

Важно помнить

Крысы и кроты быстро размножаются, поэтому начинать борьбу нужно при первых признаках.

Успех — в системном подходе: комбинируйте методы, не надейтесь на одно средство.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Новости спорта
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота Аудио 
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму
Авто
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Плов, который уверенно подашь гостям: чего не делают даже опытные повара
Алкоголь СССР. Что пили советские граждане в 80-х
Пяточная боль: просто неудобная обувь или повод обратиться к врачу
Хитрости, чтобы взять максимум пользы от ходьбы по лестнице: следуйте этим простым правилам
На самом деле не патриот: Чичерина сделала сенсационное заявление о своём отношении к России и обвинила СМИ в клевете
Магматическая шапка — ключ к спасению Земли от катастрофы
Минус килограммы, плюс сон: напитки, которые делают это без усилий
Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все
Не спорт и не диета: вот что на самом деле сжигает вес
Что делать, если ваш отпуск превратился в кошмар: права туристов, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.