Вредители не ушли, зато пострадали растения — опасность марганцовки

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перманганат калия, или марганцовка, давно стал частью дачного арсенала — как удобрение, антисептик и "убойное" средство против вредителей. Но за его фиолетовой простотой скрывается масса подводных камней. Несмотря на популярность, опытные огородники призывают относиться к марганцовке с осторожностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Alois Wüst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Марганцовка как удобрение: мало толку, много риска

Многие уверены, что раствор марганцовки подпитывает почву калием и ускоряет рост растений. Теоретически — да. На практике — калия в составе слишком мало, чтобы обеспечить растения. Чтобы добиться заметного эффекта, нужно использовать концентрат, но:

высокая доза может сжечь корни,

нарушается кислотность почвы,

замедляется рост, а не ускоряется.

Такой "удобрительный" подход вредит больше, чем помогает.

Против вредителей и болезней: неэффективно и небезопасно

Есть мнение, что марганцовка отпугивает насекомых и лечит грибковые заболевания. Но:

В разумной концентрации она слишком слабая, чтобы нанести вред вредителям или спорам грибка.

А в более сильной — опасна уже для самих растений.

То же самое касается обеззараживания семян: слабый раствор — бесполезен, а крепкий — может "сварить" семена ещё до посадки.

Почему до сих пор используют

Дёшево,

легко готовится,

"бабушкин метод" кажется надёжным.

Но времена меняются. Современные средства гораздо эффективнее и безопаснее. А в случае марганцовки граница между "полезно" и "вредно" слишком тонкая, чтобы рисковать.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты.

