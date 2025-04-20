Вредители не ушли, зато пострадали растения — опасность марганцовки

Перманганат калия, или марганцовка, давно стал частью дачного арсенала — как удобрение, антисептик и "убойное" средство против вредителей. Но за его фиолетовой простотой скрывается масса подводных камней. Несмотря на популярность, опытные огородники призывают относиться к марганцовке с осторожностью.
Многие уверены, что раствор марганцовки подпитывает почву калием и ускоряет рост растений. Теоретически — да. На практике — калия в составе слишком мало, чтобы обеспечить растения. Чтобы добиться заметного эффекта, нужно использовать концентрат, но:
высокая доза может сжечь корни,
нарушается кислотность почвы,
замедляется рост, а не ускоряется.
Такой "удобрительный" подход вредит больше, чем помогает.
Есть мнение, что марганцовка отпугивает насекомых и лечит грибковые заболевания. Но:
В разумной концентрации она слишком слабая, чтобы нанести вред вредителям или спорам грибка.
А в более сильной — опасна уже для самих растений.
То же самое касается обеззараживания семян: слабый раствор — бесполезен, а крепкий — может "сварить" семена ещё до посадки.
Дёшево,
легко готовится,
"бабушкин метод" кажется надёжным.
Но времена меняются. Современные средства гораздо эффективнее и безопаснее. А в случае марганцовки граница между "полезно" и "вредно" слишком тонкая, чтобы рисковать.
Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.