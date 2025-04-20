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Вредители не ушли, зато пострадали растения — опасность марганцовки

1:42
Садоводство

Перманганат калия, или марганцовка, давно стал частью дачного арсенала — как удобрение, антисептик и "убойное" средство против вредителей. Но за его фиолетовой простотой скрывается масса подводных камней. Несмотря на популярность, опытные огородники призывают относиться к марганцовке с осторожностью.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Alois Wüst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Марганцовка как удобрение: мало толку, много риска

Многие уверены, что раствор марганцовки подпитывает почву калием и ускоряет рост растений. Теоретически — да. На практике — калия в составе слишком мало, чтобы обеспечить растения. Чтобы добиться заметного эффекта, нужно использовать концентрат, но:

  • высокая доза может сжечь корни,

  • нарушается кислотность почвы,

  • замедляется рост, а не ускоряется.

Такой "удобрительный" подход вредит больше, чем помогает.

Против вредителей и болезней: неэффективно и небезопасно

Есть мнение, что марганцовка отпугивает насекомых и лечит грибковые заболевания. Но:

  • В разумной концентрации она слишком слабая, чтобы нанести вред вредителям или спорам грибка.

  • А в более сильной — опасна уже для самих растений.

То же самое касается обеззараживания семян: слабый раствор — бесполезен, а крепкий — может "сварить" семена ещё до посадки.

Почему до сих пор используют

  • Дёшево,

  • легко готовится,

  • "бабушкин метод" кажется надёжным.

Но времена меняются. Современные средства гораздо эффективнее и безопаснее. А в случае марганцовки граница между "полезно" и "вредно" слишком тонкая, чтобы рисковать.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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