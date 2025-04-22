Соседство, которое кормит: какие овощи усиливают рост друг друга

Выращивать больше — не значит тратить больше. Оказывается, некоторые культуры буквально усиливают друг друга, если посадить их бок о бок. Это не магия и не заговор дачного календаря, а наука о соседстве растений, и она работает безотказно. Главное — знать, кто с кем "дружит" на грядке.
Перец и фасоль создают для баклажанов комфортную среду — защищают от вредителей и стимулируют рост. А если между кустами баклажана посадить чабрец, урожай увеличится в разы: он отпугнёт насекомых и активизирует цветение.
Горох, фасоль и другие бобовые обогащают почву азотом. Сажайте рядом с ними:
картофель,
редис и редьку,
огурцы,
кукурузу,
шпинат.
А чтобы и сами бобовые чувствовали себя лучше, рядом можно посадить лаванду или душицу — они отпугивают тлю и усиливают рост.
Капустные грядки оценят соседство со:
шпинатом,
морковью,
свёклой.
А по краям лучше посадить бархатцы или укроп — эти растения отпугивают капустную белянку и других вредителей.
Рядом с картофельным полем особенно полезны:
салат,
редис,
все виды капусты.
Они не только ускоряют развитие клубней, но и защищают от колорадского жука, отвлекая его внимание.
Лук даст крепкие, сочные головки, если рядом будут расти:
морковь,
редис,
огурцы,
свёкла.
Базилик защищает перец от тли и улучшает вкус плодов. А для томатов лучшее соседство — капуста и чеснок: они отпугивают вредителей и улучшают структуру почвы.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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