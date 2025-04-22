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Соседство, которое кормит: какие овощи усиливают рост друг друга

1:56
Садоводство

Выращивать больше — не значит тратить больше. Оказывается, некоторые культуры буквально усиливают друг друга, если посадить их бок о бок. Это не магия и не заговор дачного календаря, а наука о соседстве растений, и она работает безотказно. Главное — знать, кто с кем "дружит" на грядке.

Перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перцы

Баклажаны + перец или фасоль

Перец и фасоль создают для баклажанов комфортную среду — защищают от вредителей и стимулируют рост. А если между кустами баклажана посадить чабрец, урожай увеличится в разы: он отпугнёт насекомых и активизирует цветение.

Бобовые — природный источник азота

Горох, фасоль и другие бобовые обогащают почву азотом. Сажайте рядом с ними:

  • картофель,

  • редис и редьку,

  • огурцы,

  • кукурузу,

  • шпинат.
    А чтобы и сами бобовые чувствовали себя лучше, рядом можно посадить лаванду или душицу — они отпугивают тлю и усиливают рост.

Капуста любит компанию

Капустные грядки оценят соседство со:

  • шпинатом,

  • морковью,

  • свёклой.
    А по краям лучше посадить бархатцы или укроп — эти растения отпугивают капустную белянку и других вредителей.

Картофель и "первая линия"

Рядом с картофельным полем особенно полезны:

  • салат,

  • редис,

  • все виды капусты.
    Они не только ускоряют развитие клубней, но и защищают от колорадского жука, отвлекая его внимание.

Лук + свёкла = тандем

Лук даст крепкие, сочные головки, если рядом будут расти:

  • морковь,

  • редис,

  • огурцы,

  • свёкла.

Перец и базилик — идеальная пара

Базилик защищает перец от тли и улучшает вкус плодов. А для томатов лучшее соседство — капуста и чеснок: они отпугивают вредителей и улучшают структуру почвы.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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