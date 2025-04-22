Соседство, которое кормит: какие овощи усиливают рост друг друга

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать больше — не значит тратить больше. Оказывается, некоторые культуры буквально усиливают друг друга, если посадить их бок о бок. Это не магия и не заговор дачного календаря, а наука о соседстве растений, и она работает безотказно. Главное — знать, кто с кем "дружит" на грядке.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перцы

Баклажаны + перец или фасоль

Перец и фасоль создают для баклажанов комфортную среду — защищают от вредителей и стимулируют рост. А если между кустами баклажана посадить чабрец, урожай увеличится в разы: он отпугнёт насекомых и активизирует цветение.

Бобовые — природный источник азота

Горох, фасоль и другие бобовые обогащают почву азотом. Сажайте рядом с ними:

картофель,

редис и редьку,

огурцы,

кукурузу,

шпинат.

А чтобы и сами бобовые чувствовали себя лучше, рядом можно посадить лаванду или душицу — они отпугивают тлю и усиливают рост.

Капуста любит компанию

Капустные грядки оценят соседство со:

шпинатом,

морковью,

свёклой.

А по краям лучше посадить бархатцы или укроп — эти растения отпугивают капустную белянку и других вредителей.

Картофель и "первая линия"

Рядом с картофельным полем особенно полезны:

салат,

редис,

все виды капусты.

Они не только ускоряют развитие клубней, но и защищают от колорадского жука, отвлекая его внимание.

Лук + свёкла = тандем

Лук даст крепкие, сочные головки, если рядом будут расти:

морковь,

редис,

огурцы,

свёкла.

Перец и базилик — идеальная пара

Базилик защищает перец от тли и улучшает вкус плодов. А для томатов лучшее соседство — капуста и чеснок: они отпугивают вредителей и улучшают структуру почвы.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

