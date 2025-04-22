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Ель на участке — не просто украшение: вот сколько пользы она приносит

1:46
Садоводство

Ель на дачном участке — редкое, но очень ценное растение. Она не только радует глаз, но и приносит реальную пользу. Главное — посадить с умом и ухаживать правильно.

Ель кавказская
Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ель кавказская

Чем хороша ель на участке

Натуральное укрытие

Еловые лапы — один из лучших материалов для защиты растений зимой. Они надёжно укрывают посадки от морозов, не оставляя прорех. Весной осыпавшиеся иголки становятся мягкой, воздухопроницаемой мульчей.

Полезный опад

Еловые иголки подкисляют почву, а значит, идеально подходят для растений, любящих кислую или слабокислую среду:

  • роз, лилий, хризантем, примул,

  • клубники, голубики, малины, крыжовника.

Естественная защита

Иголки и еловый запах отпугивают слизней, мышей, собак и кошек, что особенно полезно в открытом грунте.

Зелёный забор

Если высадить ели по периметру участка, они создадут живую изгородь, защищающую от ветра и чужих глаз — и летом, и зимой. Между елями можно устроить компостные кучи, ведь тень и влажность помогают органике хорошо перепревать.

Хвойный настой

Из еловых веток готовят экологичное бактерицидное средство — настой, которым можно обрабатывать теплицы, садовый инвентарь и даже почву.

Какие есть нюансы

  • Не сажайте ель рядом с домом или плодовыми деревьями — она может мешать их росту.

  • Держите расстояние: оптимально — 3-5 метров между ёлками.

  • Обрезайте весной и осенью, придавая аккуратную шаровидную форму.

  • Используйте обрезки: ветки пойдут на мульчу или зимнее укрытие.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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