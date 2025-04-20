Головки с яблоко — вот как вырастить по-настоящему крупный чеснок

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает выкопать с грядки не просто чеснок, а настоящих гигантов — плотные, ароматные головки размером с яблоко. Оказывается, добиться такого результата несложно, если знать несколько простых приёмов. Без дорогих удобрений и сложных схем — всё проверено годами.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

1. Почва должна "дышать"

Чеснок не выносит тяжёлую, плотную землю. Поэтому перед посадкой в бороздки добавляют немного песка, а после — мульчируют верхний слой. Это помогает сохранить влагу и не даёт почве уплотняться.

В течение сезона важно регулярно рыхлить землю вокруг чеснока — особенно после дождей и поливов. Так корни получают больше воздуха, и головки растут быстрее.

2. Влажность — но без фанатизма

Полив — ключ к урожаю. В начале сезона чеснок требует обильного полива раз в неделю. Почва должна быть постоянно слегка влажной.

Но как только начинается формирование зубчиков (обычно в июне), полив сокращают: раз в 7-10 дней, иначе головки могут стать водянистыми и плохо храниться.

3. Весной — зола в помощь

Самая простая, но мощная подкормка — зола. Её просто рассыпают по грядкам и заделывают на глубину 7-8 см. Такая добавка насыщает почву калием, кальцием и микроэлементами. В результате чеснок вырастает не только крупным, но и ароматным, с плотной кожурой и хорошей лёжкостью.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



