Головки с яблоко — вот как вырастить по-настоящему крупный чеснок

Каждый дачник мечтает выкопать с грядки не просто чеснок, а настоящих гигантов — плотные, ароматные головки размером с яблоко. Оказывается, добиться такого результата несложно, если знать несколько простых приёмов. Без дорогих удобрений и сложных схем — всё проверено годами.
Чеснок не выносит тяжёлую, плотную землю. Поэтому перед посадкой в бороздки добавляют немного песка, а после — мульчируют верхний слой. Это помогает сохранить влагу и не даёт почве уплотняться.
В течение сезона важно регулярно рыхлить землю вокруг чеснока — особенно после дождей и поливов. Так корни получают больше воздуха, и головки растут быстрее.
Полив — ключ к урожаю. В начале сезона чеснок требует обильного полива раз в неделю. Почва должна быть постоянно слегка влажной.
Но как только начинается формирование зубчиков (обычно в июне), полив сокращают: раз в 7-10 дней, иначе головки могут стать водянистыми и плохо храниться.
Самая простая, но мощная подкормка — зола. Её просто рассыпают по грядкам и заделывают на глубину 7-8 см. Такая добавка насыщает почву калием, кальцием и микроэлементами. В результате чеснок вырастает не только крупным, но и ароматным, с плотной кожурой и хорошей лёжкостью.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.