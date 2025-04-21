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Секрет урожайных огурцов: старый метод, который срабатывает каждый сезон

1:54
Садоводство

Многие дачники, сами того не замечая, загоняют рассаду огурцов в стресс — поливают кипятком, сыплют свежий навоз и перегружают подкармливанием. А потом удивляются: почему листья вянут, завязей мало, а урожай — слабый. Между тем, у старого проверенного способа посадки есть все шансы вырастить стабильные грядки без суеты и лишней химии.

Огурцы
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Когда пересаживать

Рассаду огурцов стоит высаживать на постоянное место только тогда, когда почва достаточно прогрелась. В зависимости от региона это может быть как конец апреля, так и середина мая. Учтите и скороспелость сорта: некоторые огурцы любят ждать, а другие — стартуют с места в карьер.

Правильный полив с первого дня

Никакой горячей или холодной воды — только +25…+27°C. Это комфортная температура, которая не шокирует корни и помогает растению быстрее адаптироваться.

Схема подкормок — строго по фазам

Сразу после пересадки

В 10 литрах воды растворите по 1 чайной ложке:

  • аммиачной селитры,
  • суперфосфата (гранулированного),
  • калийного сульфата.

Под каждый куст — по 1 литру.

В фазе цветения

Уже по 2 столовых ложки тех же компонентов на 10 литров воды. Полив — аналогично, по литру под корень.

Когда начали завязываться плоды

Используйте разведённый куриный помёт — в соотношении 1:20.

При массовом плодоношении

Однократно внесите 1 столовую ложку нитрофоски на ведро воды.

И никаких народных примочек

Если придерживаться этого графика, никакие дрожжи, зола и прочие самодельные смеси не понадобятся. Растения будут крепкими, а урожай — стабильным и вкусным.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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