Гвоздика против тли? У нас есть секретное оружие, которое сделает муравьев бессильными

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод знает, как сложно бороться с муравьями и тлей, которые могут снизить урожай фруктовых деревьев. Эти мелкие враги тесно связаны между собой: муравьи защищают тлю, а она, в свою очередь, пьет сок из растений, угрожая здоровью дерева.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Муравей

Многие из нас используют бархат, надеясь на его способность отпугивать муравьев, но это растение оказывается не таким эффективным средством. Есть решение, о котором часто забывают — грязевая мята (пеннироял). Это растение — настоящее спасение для сада!

Как грязевая мята помогает в борьбе с муравьями

Грязевая мята издает аромат, который словно невидимая стена отталкивает не только муравьев, но и других вредителей. Этот запах действует как барьер, заставляя муравьев держаться подальше от ваших деревьев. К тому же ее колючие цветы создают дополнительное препятствие для доступа к растениям.

Как использовать грязевую мяту

Выращивание рассады : семена мяты сажаем в марте-апреле.

: семена мяты сажаем в марте-апреле. Посадка в землю : после заморозков пересаживаем саженцы в приствольные круги деревьев. Мята неприхотлива и будет расти как на солнечных, так и на тенистых участках. Расстояние между кустами — около 50 см.

: после заморозков пересаживаем саженцы в приствольные круги деревьев. Мята неприхотлива и будет расти как на солнечных, так и на тенистых участках. Расстояние между кустами — около 50 см. Уход: мята требует регулярного полива, особенно в засушливую погоду.

Преимущества грязевой мяты:

Экологичность: безопасно для человека и животных, не загрязняет почву.

безопасно для человека и животных, не загрязняет почву. Эффективность: обеспечивает защиту от муравьев и тли на весь сезон, не требуя повторных обработок.

обеспечивает защиту от муравьев и тли на весь сезон, не требуя повторных обработок. Простота в выращивании: мята легко растет, даже если вы новичок в садоводстве.

мята легко растет, даже если вы новичок в садоводстве. Эстетика: красивые кустики мяты украсят ваш сад.

Используя грязевую мяту, вы получаете натуральное, безопасное и долговечное средство защиты для вашего сада. Попробуйте, и вы заметите, как ваше дерево будет процветать!

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

