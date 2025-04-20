Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный пост Дурова на Пасху: фотография с обнажённым торсом и слова о свободе
Шторм надвигается на Сочи и Сириус: дожди, шквалистый ветер и молнии
Вера Брежнева сдает недвижимость в центре Москвы: кто арендует у украинской певицы?
Ксения Бородина шокирована: как свадебные расходы превращаются в финансовый кошмар
Пасхальные яйца: скрытые риски для здоровья, о которых вы не знали
Лолита раскрывает тайны детства: как бывшие запрещённые сладости приводили к шалостям
Пятиминутная растяжка перед телевизором: как снять напряжение, не отрываясь от любимого сериала
Те, кто попробовал этот шашлык, больше не едят другие — и вот почему
39-летняя Елизавета Боярская делится опытом: почему сортировка мусора стала её страстью

Обычный лимон + прищепка = секретная ловушка, о которой молчали бабушки

2:04
Садоводство

Лето — время солнца, тепла и… незваных гостей. Мухи, кажется, проникают в дом сквозь любые щели. Они жужжат, садятся на еду и вызывают раздражение одним своим присутствием. А вы замечали, что, сколько бы вы их ни отгоняли, они возвращаются снова и снова? Не спешите хвататься за химикаты — есть простые, эффективные и абсолютно натуральные способы вернуть покой в дом.

Почему мухи появляются в доме

Эти насекомые любят тепло и запах еды. Их притягивают не только мусор и грязная посуда, но даже открытые упаковки с кормом для животных или испорченные фрукты. А ещё - бельё с лёгким затхлым запахом. Первая мера — тотальная чистота. Закрывайте мусорное ведро, мойте его с уксусом, не оставляйте на столе ничего съедобного.

Простые решения — в вашем доме

1. Белый уксус

Это мощный натуральный репеллент. Смешайте его с водой в пульверизаторе и опрыскайте подоконники, дверные проёмы и вентиляционные решётки. Запах уксуса раздражает мух и заставляет их держаться подальше.

2. Эфирные масла

Мята, лаванда, лемонграсс — мухи терпеть не могут эти ароматы. Капните масло на ватный диск и оставьте в углу комнаты. Для вас это приятный запах, а для насекомых — сигнал "проход закрыт".

3. Гвоздика и лимон

Вонючий для мух, но вполне уютный для людей тандем: воткните гвоздику в половинку лимона и поставьте на кухне или возле мусорного ведра. Эффект — мгновенный.

4. Чеснок

Ещё одно проверенное средство — запах чеснока. Просто положите несколько зубчиков на подоконник или на кухонную полку.

Эти методы не просто прогоняют мух, они делают ваш дом менее привлекательным для их возвращения. Приятный бонус — никакой химии, всё безопасно для детей и животных.

Уточнения

Муха может означать: муха — насекомое отряда двукрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Авиация
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Садоводство, цветоводство
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Пасха и загадки: Шаман уклонился от ответа о венчании с Мизулиной
Ждут и в России, и в Европе: представитель Леонтьева раскрыл правду о концертах певца
Паулина Андреева в центре скандала: актрисе грозит двойной штраф
Слив забился? Это белое вещество творит чудеса за 60 минут
Эти 5 правил заставят вашу жимолость плодоносить как никогда
Шотландская кошка с плюшевыми ушками: что скрывается за милотой
Скандальный кастинг Грозового перевала: почему Джейкоб Элорди согласился сыграть Хитклиффа?
Пышный яблочный пирог без лишней возни: готов за час
Звезда юмора Елена Степаненко уходит на отдых: артистка завершила карьеру
Выброси приседы: тренер предложила замену — и она оказалась круче классики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.