Обычный лимон + прищепка = секретная ловушка, о которой молчали бабушки

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — время солнца, тепла и… незваных гостей. Мухи, кажется, проникают в дом сквозь любые щели. Они жужжат, садятся на еду и вызывают раздражение одним своим присутствием. А вы замечали, что, сколько бы вы их ни отгоняли, они возвращаются снова и снова? Не спешите хвататься за химикаты — есть простые, эффективные и абсолютно натуральные способы вернуть покой в дом.

Почему мухи появляются в доме

Эти насекомые любят тепло и запах еды. Их притягивают не только мусор и грязная посуда, но даже открытые упаковки с кормом для животных или испорченные фрукты. А ещё - бельё с лёгким затхлым запахом. Первая мера — тотальная чистота. Закрывайте мусорное ведро, мойте его с уксусом, не оставляйте на столе ничего съедобного.

Простые решения — в вашем доме

1. Белый уксус

Это мощный натуральный репеллент. Смешайте его с водой в пульверизаторе и опрыскайте подоконники, дверные проёмы и вентиляционные решётки. Запах уксуса раздражает мух и заставляет их держаться подальше.

2. Эфирные масла

Мята, лаванда, лемонграсс — мухи терпеть не могут эти ароматы. Капните масло на ватный диск и оставьте в углу комнаты. Для вас это приятный запах, а для насекомых — сигнал "проход закрыт".

3. Гвоздика и лимон

Вонючий для мух, но вполне уютный для людей тандем: воткните гвоздику в половинку лимона и поставьте на кухне или возле мусорного ведра. Эффект — мгновенный.

4. Чеснок

Ещё одно проверенное средство — запах чеснока. Просто положите несколько зубчиков на подоконник или на кухонную полку.

Эти методы не просто прогоняют мух, они делают ваш дом менее привлекательным для их возвращения. Приятный бонус — никакой химии, всё безопасно для детей и животных.

Уточнения

Муха может означать: муха — насекомое отряда двукрылых.

