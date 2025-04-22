Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай

Озимый чеснок — культура не из капризных, но весной ему нужна особая забота. Если вовремя снять укрытие, правильно поливать и грамотно подкармливать, он щедро отплатит — крупными, плотными и сочными головками. Вот пошаговые действия, которые помогут дачнику не упустить ни одного важного момента.
Если грядки были утеплены на зиму, не торопитесь убирать весь материал сразу.
Сначала открывайте днём, а на ночь снова прикрывайте — особенно в регионах, где возможны возвратные заморозки.
Полностью убирают укрытие, когда ночные температуры стабильно плюсовые.
На юге — начало марта, в средней полосе — конец апреля.
Важно: мульчу убирать полностью не нужно — оставьте 1-2 см. Этот слой:
сохранит влагу,
не даст сорнякам разрастись,
защитит почву от перегрева.
Разрыхлите почву на глубину 2-3 см, чтобы:
улучшить воздухообмен,
предотвратить образование корки,
активизировать рост корней.
Чеснок не любит соседства с "нахлебниками". Удалите всё лишнее с грядки — это снизит конкуренцию за питательные вещества и влагу.
1-я подкормка — при появлении 3-4 листьев:
Используйте азотные удобрения (мочевина, селитра, нитроаммофоска). Они обеспечат активный рост зелени и укрепят корни.
2-я подкормка — через 3 недели:
Теперь нужен калий и фосфор. Подойдут:
настой коровяка,
куриный помёт (разведённый),
древесная зола.
Чеснок любит влагу, но не терпит "болота". Проверяйте необходимость полива просто:
возьмите ком земли с глубины 10 см,
сожмите в ладони:
— если рассыпается — поливайте,
— если лепится — рано.
Примерная схема:
при дождливой погоде и жаре — 1 раз в 7-8 дней,
при засухе — 1 раз в 4-5 дней,
глубина увлажнения — до 50 см.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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