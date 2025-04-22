Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Озимый чеснок — культура не из капризных, но весной ему нужна особая забота. Если вовремя снять укрытие, правильно поливать и грамотно подкармливать, он щедро отплатит — крупными, плотными и сочными головками. Вот пошаговые действия, которые помогут дачнику не упустить ни одного важного момента.

Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal Чеснок

Шаг 1. Снять укрытие

Если грядки были утеплены на зиму, не торопитесь убирать весь материал сразу.

Сначала открывайте днём, а на ночь снова прикрывайте — особенно в регионах, где возможны возвратные заморозки.

Полностью убирают укрытие, когда ночные температуры стабильно плюсовые.

На юге — начало марта, в средней полосе — конец апреля.

Важно: мульчу убирать полностью не нужно — оставьте 1-2 см. Этот слой:

сохранит влагу,

не даст сорнякам разрастись,

защитит почву от перегрева.

Шаг 2. Провести рыхление

Разрыхлите почву на глубину 2-3 см, чтобы:

улучшить воздухообмен,

предотвратить образование корки,

активизировать рост корней.

Шаг 3. Убрать сорняки

Чеснок не любит соседства с "нахлебниками". Удалите всё лишнее с грядки — это снизит конкуренцию за питательные вещества и влагу.

Шаг 4. Подкормить правильно

1-я подкормка — при появлении 3-4 листьев:

Используйте азотные удобрения (мочевина, селитра, нитроаммофоска). Они обеспечат активный рост зелени и укрепят корни.

2-я подкормка — через 3 недели:

Теперь нужен калий и фосфор. Подойдут:

настой коровяка,

куриный помёт (разведённый),

древесная зола.

Шаг 5. Полив — по правилам

Чеснок любит влагу, но не терпит "болота". Проверяйте необходимость полива просто:

возьмите ком земли с глубины 10 см,

сожмите в ладони:

— если рассыпается — поливайте,

— если лепится — рано.

Примерная схема:

при дождливой погоде и жаре — 1 раз в 7-8 дней,

при засухе — 1 раз в 4-5 дней,

глубина увлажнения — до 50 см.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



