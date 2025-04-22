Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноутбуки подешевели, как горячие пирожки: гаджеты теряют цену на глазах
Инженерные чудеса СССР: моторы, пережившие эпохи
Маленький и дрожащий: как помочь чихуахуа чувствовать себя лучше
Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков
Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты
Паровоз, который переносит в прошлое: Velay Express открывает новый маршрут
Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Легендарная немецкая марка на грани исчезновения: китайские инвестиции не спасли

Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай

2:15
Садоводство

Озимый чеснок — культура не из капризных, но весной ему нужна особая забота. Если вовремя снять укрытие, правильно поливать и грамотно подкармливать, он щедро отплатит — крупными, плотными и сочными головками. Вот пошаговые действия, которые помогут дачнику не упустить ни одного важного момента.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal
Чеснок

Шаг 1. Снять укрытие

Если грядки были утеплены на зиму, не торопитесь убирать весь материал сразу.

  • Сначала открывайте днём, а на ночь снова прикрывайте — особенно в регионах, где возможны возвратные заморозки.

  • Полностью убирают укрытие, когда ночные температуры стабильно плюсовые.
    На юге — начало марта, в средней полосе — конец апреля.

Важно: мульчу убирать полностью не нужно — оставьте 1-2 см. Этот слой:

  • сохранит влагу,

  • не даст сорнякам разрастись,

  • защитит почву от перегрева.

Шаг 2. Провести рыхление

Разрыхлите почву на глубину 2-3 см, чтобы:

  • улучшить воздухообмен,

  • предотвратить образование корки,

  • активизировать рост корней.

Шаг 3. Убрать сорняки

Чеснок не любит соседства с "нахлебниками". Удалите всё лишнее с грядки — это снизит конкуренцию за питательные вещества и влагу.

Шаг 4. Подкормить правильно

1-я подкормка — при появлении 3-4 листьев:
Используйте азотные удобрения (мочевина, селитра, нитроаммофоска). Они обеспечат активный рост зелени и укрепят корни.

2-я подкормка — через 3 недели:
Теперь нужен калий и фосфор. Подойдут:

  • настой коровяка,

  • куриный помёт (разведённый),

  • древесная зола.

Шаг 5. Полив — по правилам

Чеснок любит влагу, но не терпит "болота". Проверяйте необходимость полива просто:

  • возьмите ком земли с глубины 10 см,

  • сожмите в ладони:
    — если рассыпается — поливайте,
    — если лепится — рано.

Примерная схема:

  • при дождливой погоде и жаре — 1 раз в 7-8 дней,

  • при засухе — 1 раз в 4-5 дней,

  • глубина увлажнения — до 50 см.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры
Садоводство, цветоводство
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Последние материалы
Ноутбуки подешевели, как горячие пирожки: гаджеты теряют цену на глазах
Маленький и дрожащий: как помочь чихуахуа чувствовать себя лучше
Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков
Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты
Паровоз, который переносит в прошлое: Velay Express открывает новый маршрут
Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай
Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Легендарная немецкая марка на грани исчезновения: китайские инвестиции не спасли
Соседство, которое кормит: какие овощи усиливают рост друг друга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.