Саженцы капусты вытягиваются? Вот чего им не хватает

Крепкая рассада — это половина успеха. Даже самые лучшие семена не дадут хорошего урожая, если не создать подходящие условия. А неправильный полив или нехватка света могут свести все старания на нет. Разбираемся, как не испортить капусту ещё до высадки.
Чтобы саженцы не вытягивались, им нужно не менее 12 часов света в день. Без него капуста становится бледной и хрупкой. Используйте фитолампы или подсветку, особенно в пасмурную погоду.
Чрезмерная забота в виде частого полива — одна из главных ошибок. В переувлажнённой почве:
нарушается доступ кислорода к корням,
растение не получает питательных веществ,
корни начинают гнить,
листья желтеют от голодания.
Поливайте умеренно, давая почве просыхать между поливами.
Через 5-6 недель после посева, когда появятся 3-4 настоящих листочка, рассада готова к переезду. Главное — выбирать только здоровые экземпляры. Осмотрите корни: никаких наростов, тёмных пятен или гнили. Больные растения лучше сразу выбраковать.
Перед посадкой:
прогрейте землю,
внесите древесную золу, серу или известь — они защитят от грибка,
посадите на место, где раньше росли фасоль или горох — их корни обогатили почву азотом, а он нужен для крепкого иммунитета капусты.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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