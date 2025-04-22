Саженцы капусты вытягиваются? Вот чего им не хватает

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крепкая рассада — это половина успеха. Даже самые лучшие семена не дадут хорошего урожая, если не создать подходящие условия. А неправильный полив или нехватка света могут свести все старания на нет. Разбираемся, как не испортить капусту ещё до высадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Свет — главный союзник рассады

Чтобы саженцы не вытягивались, им нужно не менее 12 часов света в день. Без него капуста становится бледной и хрупкой. Используйте фитолампы или подсветку, особенно в пасмурную погоду.

Полив с умом: сколько нужно на самом деле

Чрезмерная забота в виде частого полива — одна из главных ошибок. В переувлажнённой почве:

нарушается доступ кислорода к корням,

растение не получает питательных веществ,

корни начинают гнить,

листья желтеют от голодания.

Поливайте умеренно, давая почве просыхать между поливами.

Когда пора в грунт

Через 5-6 недель после посева, когда появятся 3-4 настоящих листочка, рассада готова к переезду. Главное — выбирать только здоровые экземпляры. Осмотрите корни: никаких наростов, тёмных пятен или гнили. Больные растения лучше сразу выбраковать.

Подготовка грядки и почвы

Перед посадкой:

прогрейте землю,

внесите древесную золу, серу или известь — они защитят от грибка,

посадите на место, где раньше росли фасоль или горох — их корни обогатили почву азотом, а он нужен для крепкого иммунитета капусты.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

