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Как собрать 50 вёдер картошки с сотки — простой способ для дачников

1:40
Садоводство

Выращивание картофеля — дело привычное для дачников, но не все знают, что правильный подход к посадке может умножить урожай в разы. Один из таких методов позволяет собрать до 50 вёдер с одной сотки, если соблюсти несколько важных этапов. Всё начинается… ещё осенью.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Осенняя подготовка — залог успеха

Перед тем как зима укроет участок снегом, землю нужно вскопать и удобрить золой. Она насытит почву калием и фосфором, улучшит её структуру и подготовит к будущему сезону.

Что делать весной

  • Культивация почвы: рыхлая земля лучше прогревается и "дышит", что особенно важно для картофеля.

  • Прогрев посадочного материала: клубни выносят на улицу для закалки и активации роста — это ускорит прорастание и увеличит всхожесть.

Как правильно сажать

Многие заглубляют картошку слишком сильно. А нужно — на треть штыка лопаты. Это оптимальная глубина: корням хватит влаги, а ростки быстрее пробьются наружу.

Уход после посадки

  • Окучивание после всходов: оно насыщает почву кислородом, улучшает рост и формирует мощную корневую систему.

  • Без поливов до цветения: в этот период картофель формирует корни, и избыточная влага только мешает.

  • Поливы после цветения — умеренные: земля должна быть влажной, но не заболоченной. Лужи на грядках — верный путь к загниванию клубней.

Этот подход не требует дорогих удобрений или сложных технологий, но при этом работает даже на небольшом участке.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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