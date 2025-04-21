Как вырастить три урожая с одной грядки — секрет совместных посадок

Когда участок небольшой, а хочется вырастить всё и сразу, на помощь приходит проверенная агротехника — совместные посадки. Это не только способ сэкономить место, но и повысить урожайность, улучшить здоровье растений и отпугнуть вредителей.
Меньше сорняков и поливов
Совместные посадки позволяют максимально использовать пространство. Густая посадка защищает почву от пересыхания и образования корки, а сорняки, оставленные между рядами и подрезанные до цветения, даже удерживают влагу.
До трёх урожаев с одной грядки
Некоторые культуры растут быстро и уступают место медлительным "соседям". Например, редиска взойдёт и созреет раньше моркови — её можно собрать, пока та только набирает силу.
Морковь + редиска
Редиска взойдёт первой, укажет рядки и освободит место до роста моркови.
Салат + свёкла / капуста
Салат созревает быстро и создаёт тень для молодой свёклы. А с капустой он делит пространство без конкуренции.
Огурцы + укроп / лук / морковь
Такие соседи не мешают друг другу, а укроп ещё и отпугивает вредителей.
Томаты + салат / базилик
Салат не мешает росту томатов, а базилик не только ароматный компаньон, но и природный защитник от насекомых.
Кукуруза + фасоль / подсолнечник
Классика агротехники: фасоль обвивает стебель кукурузы и обогащает почву азотом.
Капуста + сельдерей / томат / баклажан
Такие соседи не только не мешают друг другу, но и активно отпугивают капустных вредителей.
Не сажайте вместе культуры с одинаковыми потребностями и вредителями — они будут конкурировать и болеть.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.