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Как вырастить три урожая с одной грядки — секрет совместных посадок

1:54
Садоводство

Когда участок небольшой, а хочется вырастить всё и сразу, на помощь приходит проверенная агротехника — совместные посадки. Это не только способ сэкономить место, но и повысить урожайность, улучшить здоровье растений и отпугнуть вредителей.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Зачем совмещать растения

Меньше сорняков и поливов

Совместные посадки позволяют максимально использовать пространство. Густая посадка защищает почву от пересыхания и образования корки, а сорняки, оставленные между рядами и подрезанные до цветения, даже удерживают влагу.

До трёх урожаев с одной грядки

Некоторые культуры растут быстро и уступают место медлительным "соседям". Например, редиска взойдёт и созреет раньше моркови — её можно собрать, пока та только набирает силу.

Лучшие сочетания на одной грядке

Морковь + редиска

Редиска взойдёт первой, укажет рядки и освободит место до роста моркови.

Салат + свёкла / капуста

Салат созревает быстро и создаёт тень для молодой свёклы. А с капустой он делит пространство без конкуренции.

Огурцы + укроп / лук / морковь

Такие соседи не мешают друг другу, а укроп ещё и отпугивает вредителей.

Томаты + салат / базилик

Салат не мешает росту томатов, а базилик не только ароматный компаньон, но и природный защитник от насекомых.

Кукуруза + фасоль / подсолнечник

Классика агротехники: фасоль обвивает стебель кукурузы и обогащает почву азотом.

Капуста + сельдерей / томат / баклажан

Такие соседи не только не мешают друг другу, но и активно отпугивают капустных вредителей.

Главное правило

Не сажайте вместе культуры с одинаковыми потребностями и вредителями — они будут конкурировать и болеть.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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