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Защита клубники от болезней: как сода помогает в борьбе с грибками

3:19
Садоводство » Советы

Клубника – это один из самых популярных ягодных растений, который радует нас сладким и ароматным плодом. Каждый садовод мечтает получить обильный урожай, и порой для этого достаточно воспользоваться простыми и доступными средствами. Один из таких неожиданных способов – использование пищевой соды. 

Почему сода полезна для клубники?

Пищевая сода (натрий бикарбонат) известна своими многочисленными полезными свойствами. Она не только эффективна в кулинарии, но и нашла применение в садоводстве. Вот несколько причин, почему стоит использовать соду для клубники:

  1. Поддержка кислотно-щелочного баланса: клубника предпочитает слегка кислую почву (pH 5,5-6,5). Сода может помочь в регулировании pH уровня, улучшая условия для роста растений.
  2. Борьба с грибковыми заболеваниями: натрий бикарбонат обладает противогрибковыми свойствами, что помогает защитить клубнику от таких заболеваний, как мучнистая роса и различные грибковые инфекции.
  3. Стимуляция роста: сода способствует улучшению фотосинтетических процессов, что может привести к более обильному и качественному урожаю.

Как использовать соду для клубники?

Удобрение почвы

Чтобы улучшить кислотно-щелочной баланс почвы, можно использовать следующую смесь:

  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 ведро воды

Эта смесь поможет вам подкормить клубнику, улучшив ее рост. Поливайте плантации один раз в месяц в течение активного роста и цветения.

Защита от болезней

Для защиты клубники от грибковых заболеваний используйте раствор из соды:

  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 литр воды
  • Несколько капель жидкого мыла (для лучшего прилипания к листьям)

Смешайте все ингредиенты и распылите на листья и стебли клубники, особенно в период высокой влажности или после дождя. Это поможет предотвратить развитие мучнистой росы и других грибковых инфекций.

Увлажнение и защита от заморозков

Сода также может помочь в создании защитного слоя на листьях клубники, который уменьшает испарение влаги и защищает растения от заморозков. Для этого достаточно просто распылить слабый раствор пищевой соды на листьях перед ночным похолоданием.

Советы по применению соды для клубники

  • Не превышайте рекомендуемую дозировку, так как это может негативно сказаться на здоровье растений.
  • Используйте соду в сочетании с другими удобрениями для достижения наилучших результатов.
  • Проводите обработку в утренние или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов на листьях.

Использование пищевой соды в уходе за клубникой – это простой и доступный способ, который может значительно повысить урожайность и качество ягод. Защита от заболеваний, регулирование pH почвы и стимуляция роста – все это делает соду незаменимым помощником для садоводов. Попросту следуя приведенным рекомендациям, вы сможете удивить не только себя, но и соседей своим обильным и сладким урожаем клубники!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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