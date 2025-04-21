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Увеличиваем урожай клубники: 8 проверенных способов для садоводов

3:32
Садоводство » Советы

Клубника — это один из самых любимых ягодных растений у садоводов. Она радует нас сладким вкусом и ароматом, а также урожайностью. Однако, чтобы получить максимальный урожай, необходимо следовать некоторым рекомендациям по агротехнике. В данной статье мы рассмотрим проверенные способы, которые помогут увеличить урожай клубники в два раза.

Правильный выбор сорта

Первый и самый важный шаг к высокому урожаю — выбор сорта клубники. Обратите внимание на ремонтантные сорта, которые плодоносят несколько раз за сезон. Например, такие сорта, как 'Алба' или 'Фрутон', дают хороший урожай и устойчивы к заболеваниям.

Севооборот и расположение

Клубника лучше всего растет на тех участках, где ранее росли бобовые, капуста или морковь. Избегайте высадки клубники на месте, где раньше росли помидоры, картошка и перцы, чтобы снизить риски заболеваний.

Также обратите внимание на солнечное месторасположение: клубника нуждается в ярком свете в течение 6-8 часов в день. Это способствует увеличению сахаристости ягод и повышению их вкуса.

Подготовка почвы

Для успешного роста клубники почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Перед посадкой вносите органические удобрения, такие как перегной или компост. Это не только обогатит почву питательными веществами, но и улучшит её структуру.

Также можно добавить в почву золу, которая обогатит её микроэлементами и поможет избежать некоторых заболеваний.

Регулярный полив

Клубника требует регулярного и умеренного полива, особенно в период цветения и плодоношения. Старайтесь избегать переувлажнения — это может привести к гниению корней. Оптимально использовать капельный полив, который обеспечивает равномерное увлажнение почвы.

Мульчирование

Мульчирование помогает сохранить влагу, защитить корни клубники от перегрева и подавить рост сорняков. Вы можете использовать солому, древесные опилки или агроволокно. Мульча поможет сохранить ягоды чистыми и предотвратит их гниение, так как они не будут контактировать с землей.

Обрезка усов

Клубника размножается усами, которые отнимают силы у материнского растения. Чтобы получить больший урожай, следует удалять лишние усы, направляя все силы клубники на формирование ягод. Оставьте лишь несколько усов для размножения, если планируете расширять плантацию.

Удобрение

Правильное внесение удобрений влияет на урожайность клубники. Используйте комплексные минеральные удобрения, обогащенные фосфором и калием, особенно во время цветения и формирования ягод. Органические удобрения, такие как навоз или перегной, следует вносить осенью.

Защита от вредителей и болезней

Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и симптомов заболеваний. Профилактика — лучший способ борьбы: соблюдайте севооборот, обрабатывайте растения биологическими средствами и используйте водные растворы из чеснока или табака в качестве природных инсектицидов.

Не забывайте, что основа успешного урожая — это внимание к растениям и учет их специфических потребностей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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