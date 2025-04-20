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Пышный сад для новичков: 6 вьющихся растений, которые легко вырастить

3:33
Садоводство » Цветы

Вьющиеся растения — отличный способ добавить объема и красок в ваш сад, скрыть недостатки ландшафта или украсить архитектурные элементы. Они могут расти на решетках, беседках, стенах и заборчиках, что делает их универсальными помощниками в садовом дизайне. Если вы новичок в садоводстве, вот шесть вьющихся растений, которые просты в уходе и помогут создать пышный и привлекающий внимание сад.

Клематис
Фото: Own work by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематис

Вьюнок

Вьюнок, или ипомея, — это быстрорастущее однолетнее растение, которое обладает яркими, красивыми цветами в форме трубочки. Эти растения могут достигать высоты до 3 метров и отлично подходят для озеленения заборов и решеток.

  • Уход: вьюнок предпочитает солнечные места и обычную, хорошо дренированную почву. Он отличается неприхотливостью и устойчив к засухе.

Плющ

Плющ — это вечнозеленое вьющееся растение, которое прекрасно справляется со своим вязаным образованием. Его листья могут быть различной формы и окраски.

  • Уход: плющ отлично растет в тени и полутени, что делает его идеальным для затененных участков сада. Он предпочитает влажную, богатую питательными веществами почву, но также способен выживать в менее благоприятных условиях.

Клематис

Клематис — это один из самых популярных декоративных вьющихся растений, который радует садоводов пышными цветами различных оттенков. Он может достигать высоты до 3-4 метров в зависимости от сорта.

  • Уход: клематис требует солнечного света, но его корни должны оставаться в тени. Регулярный полив и своевременная обрезка также способствуют активному цветению.

Роза — вьющаяся форма

Вьющиеся розы — это классические растения, которые придают вашему саду романтический вид. Они производят ароматные цветы и могут быть использованы для создания живых изгородей.

  • Уход: вьющимся розам необходимо солнечное место и регулярный полив. Они также нуждаются в удобрениях и формирующей обрезке для поддержания их формы и здоровья.

Гортензия

Гортензии могут быть как кустарниковыми, так и вьющимися. Вьющиеся формы, такие как гортензия пирамидальная, могут создавать эффект каскада цветов на стенах и решетках.

  • Уход: гортензии предпочитают полутень и влажную почву. Они требуют регулярного полива, особенно в жаркие дни.

Акебия

Акебия — это экзотическое вьющееся растение, которое удивляет своих владельцев необычными цветами и плодами. Оно быстро разрастается и придает саду необычность.

  • Уход: акебия предпочитает солнечные или полутенистые участки и обладает хорошей устойчивостью к засухе. Этот вид также не требует особого ухода и разрастается самостоятельно.

Создание пышного и красивого сада не требует особых навыков — достаточно выбрать подходящие вьющиеся растения и обеспечить им правильные условия. Используя предложенные шестью видов, вы сможете легко украсить ваш ландшафт и раскрыть его потенциал. С этими неприхотливыми растениями вы сможете стать настоящим садоводом и насладиться красотой вашей зеленой жемчужины.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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