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Улетели и не вернулись: шмелей и ос с веранды выгоняет один неожиданный куст

1:59
Садоводство

Опылители — это хорошо. Но когда их становится слишком много, да ещё и возле веранды или беседки, радость превращается в тревогу. Особенно если есть аллергия или дети.

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

К счастью, природа сама придумала способы мягко отпугнуть насекомых — с помощью запахов, которые они не переносят. Нужно лишь посадить определённые растения.

Что посадить, чтобы пчёлы обошли участок стороной

1. Журавельник (герань)

Эти кустики не только красиво цветут, но и пахнут так, что многим насекомым хочется держаться подальше. Посадите рядом с беседкой или хозяйственным блоком. Главное — избегать заболоченных участков.

2. Рододендрон

Цветущий куст с крупными бутонами. Любит влагу, кислую почву и полутень. Его аромат не по вкусу осам и шмелям. Подходит для сырых и прохладных уголков сада.

3. Мята

Ментоловый аромат эффективен не только против ос и пчёл, но и от комаров, мошек, мух. Выращивайте в кадках и размещайте у входа в дом или на веранде.

4. Борец (аконит)

Очень ядовит, но эффективен. Запах растения отпугивает насекомых, но сажать его нужно с осторожностью — не подходит для участков, где бывают дети и домашние животные.

5. Эвкалипт радужный

Растение для тёплого климата. Осушает участок, дезинфицирует воздух и отпугивает всю крылатую живность. Но сильно разрастается, может затенить клумбы и грядки.

Если насекомых слишком много

Насекомые-опылители важны для урожая, но их избыток рядом с зоной отдыха — риск. Укусы могут быть опасны, особенно при аллергии. Подходящие растения помогут сбалансировать ситуацию — без химии и агрессии.

Уточнения

Шмели́ (лат. Bombus) — род перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчёл (Apidae), во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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