Клубника как лимон: одна дачная привычка делает ягоды невыносимо кислыми

Ждать сладкого вкуса — а в итоге срезать кислые ягоды? Увы, это частая история. Причём виновата чаще не погода, а ошибки, допущенные при посадке и уходе.
Иногда причина кроется в сорте. У некоторых сортов изначально преобладает кислинка — и это нормально. Прежде чем сажать, изучите описание: у каждого вида свои вкусовые нюансы.
Свет — главный "повар" клубничной сладости. Если кусты растут в тени, вкус ягод пострадает. Но и палящее солнце не всегда благо: хорошо работают смешанные посадки, например, под вишнями.
Если кусты растут слишком плотно, ягоды мельчают, а вкус уходит в кислоту. Плюс — риск грибковых болезней. Регулярное прореживание спасёт и урожай, и вкус.
Некоторые инфекции влияют на биохимию растения — и клубника становится кислой даже при должном уходе. Профилактическая обработка — обязательна.
Бедная почва — бедный вкус. Без удобрений клубника просто не может набрать сахара. Обязательно подкармливайте: органика, зола, калий — всё в дело.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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