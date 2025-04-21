Клубника как лимон: одна дачная привычка делает ягоды невыносимо кислыми

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ждать сладкого вкуса — а в итоге срезать кислые ягоды? Увы, это частая история. Причём виновата чаще не погода, а ошибки, допущенные при посадке и уходе.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Не вся клубника одинаково сладкая

Иногда причина кроется в сорте. У некоторых сортов изначально преобладает кислинка — и это нормально. Прежде чем сажать, изучите описание: у каждого вида свои вкусовые нюансы.

Без солнца — ни грамма сахара

Свет — главный "повар" клубничной сладости. Если кусты растут в тени, вкус ягод пострадает. Но и палящее солнце не всегда благо: хорошо работают смешанные посадки, например, под вишнями.

Загущенность — путь к кислой беде

Если кусты растут слишком плотно, ягоды мельчают, а вкус уходит в кислоту. Плюс — риск грибковых болезней. Регулярное прореживание спасёт и урожай, и вкус.

Болезни лишают не только плодов, но и вкуса

Некоторые инфекции влияют на биохимию растения — и клубника становится кислой даже при должном уходе. Профилактическая обработка — обязательна.

Подкормка = сладость

Бедная почва — бедный вкус. Без удобрений клубника просто не может набрать сахара. Обязательно подкармливайте: органика, зола, калий — всё в дело.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

