Арбузы с характером: как с одного куста получить урожай, который не унесёт один человек

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаешь о сочном арбузе с собственного участка? Секрет кроется не только в поливе и солнце. Всё начинается с рассады — и именно здесь закладывается будущий вес плодов.

Фото: Self-photographed by User:Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Всё начинается с замачивания

Перед посевом семена нужно разбудить. Замочите их на ватном диске и залейте водой. Как только появятся крошечные белые ростки — пора в грунт.

Для рассады смешайте в равных долях перегной и песок. Такая рыхлая смесь поможет корням расти быстро и без преград. Заглубляйте семена на 1-1,5 см.

Не торопитесь с пересадкой

За неделю до высадки начните закаливание: ежедневно выносите растения на воздух. Важно не повредить корни при пересадке — арбузы не любят вмешательство в свою подземную жизнь.

Выбирайте песчаную почву и делайте поливочные лунки диаметром не менее метра — это поможет направить влагу к корням.

Полив и защита

После пересадки полив проводят каждые 3-4 дня по 2-2,5 ведра на куст. В жару желательно создать лёгкий навес. Сразу после полива обязательно замульчируйте грядки — это сохранит влагу и охладит корни.

Подкормки и защита от болезней

Через 10-12 дней после пересадки можно подкормить растения. Используйте травяной или дрожжевой настой. Повторяйте процедуру каждые 2 недели, добавляя немного древесной золы — она делает арбузы слаще.

Параллельно раз в две недели обрабатывайте грядки от фитофторы. Тогда на выходе вас ждут не просто арбузы, а настоящие чемпионы весом до 27 кг.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

