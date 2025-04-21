Ягоды, как из рекламы: один весенний приём, и сосед попросит черенок вашей малины

Первые тёплые дни — не только про тающий снег и подснежники, но и про заботу о малине. Чтобы кусты радовали крепкими побегами и сочными ягодами, им нужна своевременная весенняя подкормка.
Весна — ключевой момент для формирования сильной корневой системы и зелёной массы. Чем активнее начнёт развиваться куст, тем выше будет его устойчивость к болезням и вредителям. А значит — больше ягод.
В начале сезона растению необходим азот. Он помогает нарастить листву и побеги. Но важно не переборщить: избыток азота приведёт к активной "ботве", но не к урожаю.
Подкормка проводится один раз — после появления первых листочков. В редких случаях можно повторить, если кусты выглядят слабыми, а почва — бедной.
Не хочется использовать покупные удобрения? Отлично подойдут:
Навоз (перепревший)
Птичий помет (разбавленный)
Компост
Настой из сорных трав
Такая органика не только насыщает растение, но и улучшает структуру почвы.
Полейте землю под кустами тёплой водой, а затем аккуратно внесите подкормку под корень — это усилит впитывание и ускорит эффект.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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