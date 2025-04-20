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У облепихи есть секрет: если ей не с кем флиртовать весной, ягод не будет

1:22
Садоводство

Облепиха может расти пышной и здоровой, но не давать ни одной ягоды. Причина часто не в почве и не в погоде, а в одиночестве. Для плодоношения этому растению обязательно нужна пара — женское и мужское дерево.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Кто есть кто: как отличить пол облепихи

Чтобы понять, кого именно не хватает на участке, достаточно присмотреться к почкам и листьям:

  • Мужские почки крупные, покрыты плотными чешуйками

  • Женские — миниатюрные, с максимум тремя чешуйками

  • Листья самцов крупнее, выгнуты наружу и серовато-сизые

  • Листья самок — более тёмные, вогнутые и без налёта

Найти разницу можно даже в молодом возрасте — главное, внимательно рассмотреть дерево весной.

Близко, вовремя, терпеливо

Даже если пол определён верно, плодов может не быть по нескольким причинам:

  1. Саженцы слишком далеко друг от друга — ветер не справляется с опылением

  2. Сбились сроки цветения — мужские цветы появляются раньше, женские — через сутки. Если не совпали — урожая не будет

  3. Дерево слишком молодо — облепиха начинает плодоносить через 3-4 года после посадки

Важно: при гибели одного из деревьев нужно срочно подсаживать партнёра нужного пола — иначе ждать ягод можно ещё долго.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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