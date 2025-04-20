У облепихи есть секрет: если ей не с кем флиртовать весной, ягод не будет

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Облепиха может расти пышной и здоровой, но не давать ни одной ягоды. Причина часто не в почве и не в погоде, а в одиночестве. Для плодоношения этому растению обязательно нужна пара — женское и мужское дерево.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облепиха

Кто есть кто: как отличить пол облепихи

Чтобы понять, кого именно не хватает на участке, достаточно присмотреться к почкам и листьям:

Мужские почки крупные, покрыты плотными чешуйками

Женские — миниатюрные, с максимум тремя чешуйками

Листья самцов крупнее, выгнуты наружу и серовато-сизые

Листья самок — более тёмные, вогнутые и без налёта

Найти разницу можно даже в молодом возрасте — главное, внимательно рассмотреть дерево весной.

Близко, вовремя, терпеливо

Даже если пол определён верно, плодов может не быть по нескольким причинам:

Саженцы слишком далеко друг от друга — ветер не справляется с опылением Сбились сроки цветения — мужские цветы появляются раньше, женские — через сутки. Если не совпали — урожая не будет Дерево слишком молодо — облепиха начинает плодоносить через 3-4 года после посадки

Важно: при гибели одного из деревьев нужно срочно подсаживать партнёра нужного пола — иначе ждать ягод можно ещё долго.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

