Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если куст крыжовника выдаёт кислые, мелкие ягоды — проблема не в сорте, а в уходе. Чтобы он по-настоящему плодоносил, нужен правильный подход. Один весенний приём способен изменить сезон — и никакой химии.

Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Подкормка из кухни, а не магазина

Весной крыжовнику требуется стимул, который запускает рост, защищает от болезней и формирует сладкий вкус ягод. Универсальное решение — натуральная подкормка на основе молочных продуктов и дрожжей. Она питает корни, улучшает микрофлору почвы и отпугивает вредителей.

Как приготовить

Смешайте:

1 литр молочной сыворотки

1 пакет сухих дрожжей

1 чайную ложку жирной сметаны (15-20%)

1 столовую ложку мёда

Добавьте немного воды, перемешайте и оставьте на 24 часа в тёплом месте — смесь должна забродить. Затем вылейте концентрат в ведро воды и полейте кусты под корень.

Что даёт результат

Крыжовник получает комплексное питание, включая живые бактерии, ферменты и природные сахара. Уже через пару недель куст становится мощнее, листья — ярче, а ягоды наливаются слаще и крупнее.

Подкормка помогает не только укрепить иммунитет растения, но и уберечь его от вредителей и грибков.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

