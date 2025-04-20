Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград

Если куст крыжовника выдаёт кислые, мелкие ягоды — проблема не в сорте, а в уходе. Чтобы он по-настоящему плодоносил, нужен правильный подход. Один весенний приём способен изменить сезон — и никакой химии.
Весной крыжовнику требуется стимул, который запускает рост, защищает от болезней и формирует сладкий вкус ягод. Универсальное решение — натуральная подкормка на основе молочных продуктов и дрожжей. Она питает корни, улучшает микрофлору почвы и отпугивает вредителей.
Смешайте:
1 литр молочной сыворотки
1 пакет сухих дрожжей
1 чайную ложку жирной сметаны (15-20%)
1 столовую ложку мёда
Добавьте немного воды, перемешайте и оставьте на 24 часа в тёплом месте — смесь должна забродить. Затем вылейте концентрат в ведро воды и полейте кусты под корень.
Крыжовник получает комплексное питание, включая живые бактерии, ферменты и природные сахара. Уже через пару недель куст становится мощнее, листья — ярче, а ягоды наливаются слаще и крупнее.
Подкормка помогает не только укрепить иммунитет растения, но и уберечь его от вредителей и грибков.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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