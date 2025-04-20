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Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград

1:25
Садоводство

Если куст крыжовника выдаёт кислые, мелкие ягоды — проблема не в сорте, а в уходе. Чтобы он по-настоящему плодоносил, нужен правильный подход. Один весенний приём способен изменить сезон — и никакой химии.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Подкормка из кухни, а не магазина

Весной крыжовнику требуется стимул, который запускает рост, защищает от болезней и формирует сладкий вкус ягод. Универсальное решение — натуральная подкормка на основе молочных продуктов и дрожжей. Она питает корни, улучшает микрофлору почвы и отпугивает вредителей.

Как приготовить

Смешайте:

  • 1 литр молочной сыворотки

  • 1 пакет сухих дрожжей

  • 1 чайную ложку жирной сметаны (15-20%)

  • 1 столовую ложку мёда

Добавьте немного воды, перемешайте и оставьте на 24 часа в тёплом месте — смесь должна забродить. Затем вылейте концентрат в ведро воды и полейте кусты под корень.

Что даёт результат

Крыжовник получает комплексное питание, включая живые бактерии, ферменты и природные сахара. Уже через пару недель куст становится мощнее, листья — ярче, а ягоды наливаются слаще и крупнее.

Подкормка помогает не только укрепить иммунитет растения, но и уберечь его от вредителей и грибков.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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