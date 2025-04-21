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Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов

3:02
Садоводство

В южной части России появился опасный растительный захватчик — богемская рейнутрия. Это не просто агрессивный сорняк, а настоящий кошмар для застройщиков и владельцев частных домов: его корни способны проникать в трещины и буквально разрушать фундаменты зданий. Об этом рассказала Юлия Виноградова, главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

"Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию — нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать", — подчёркивает Юлия Виноградова.

Что такое богемская рейнутрия и почему она так опасна

Это растение-гибрид с родословной из Европы, появившийся в результате скрещивания сахалинской и японской рейнутрии. В дикой природе они не встречаются рядом, но в ботанических садах Великобритании и Нидерландов виды оказались по соседству — и произошло то, чего в природе не случилось бы: появился агрессивный гибрид.

"Изначально в естественном ареале существовали два вида: сахалинская рейнутрия и японская рейнутрия. Их выращивали в Великобритании и Нидерландах. Там те виды, которые в естественном ареале друг с другом рядом близко не растут, и образовали гибрид богемская рейнутрия", — поясняет Виноградова.

Сначала сорняк захватил Европу, а теперь его обнаружили и в России — в частности, в Кисловодске. И если в Европе уже научились учитывать его при проектировании, то для России это пока тревожная новость. Там, где находится рейнутрия, стоимость строительства может вырасти на 5% только из-за необходимости полной зачистки участка от этого растения.

Почему это — больше, чем просто "сорняк"

Корневая система богемской рейнутрии невероятно мощная. Она способна пробивать даже асфальт и бетон, не говоря уже о трещинах в фундаментах. Её невозможно просто выкопать — нужен экскаватор, чтобы добраться до глубоко уходящих корней.

Сорняк легко распространяется, не боится морозов, быстро захватывает территорию и вытесняет местные растения. Он не просто портит внешний вид участка — он меняет экосистему и делает почву непригодной для других видов.

Не первый тревожный сигнал

Случаи появления экзотических и агрессивных растений в России участились. Так, в октябре 2024 года на Меловых горках в районе Уральской турбазы в Сибири были обнаружены заросли мексиканского кактуса опунции. Несмотря на то что площадь пока небольшая — менее 3 кв. метров, находка встревожила специалистов.

Эксперты предупреждают: изменения климата, глобализация и перемещение растений людьми повышают риск появления в России экзотических, но опасных видов, которые ранее просто не могли выжить в наших условиях.

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida — «помесь») — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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